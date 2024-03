Fuerte polémica en el ciclismo por insulto de Geraint Thomas a Nairo Quintana: "Maldita rata"

El regreso de Nairo Quintana al ciclismo profesional no ha sido del todo bueno. Aunque en lo deportivo los resultados sí dejan esperanza para que logre una buena temporada, las polémicas no se le escapan y lo han salpicado en los últimos días.

A pesar de que en Movistar dejaron atrás el capítulo de Nairo con el tramadol, en el pelotón de ciclistas no lo han hecho. El boyacense estuvo fuera de la bicicleta en todo 2023 por cuenta del resultado positivo por dicha sustancia en el Tour de Francia 2022 y desde ahí no volvió a competir. Aunque las contrapruebas arrojaron el mismo resultado adverso, al no ser una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, el colombiano pudo volver a ser tenido en cuenta.

Aunque el 2024 parecía ser el renacer de Nairo Quintana, ese objetivo no se ha logrado tan fácilmente. En las carreteras ha tenido rifirrafes por cuenta de ese episodio y la temperatura con sus rivales empieza a crecer con el paso de las carreras.

Insultos de Geraint Thomas a Nairo Quintana enciende polémica en ciclismo

Por ejemplo, este martes se conoció el testimonio de Wout Poels, corredor del Bahrain Victorious, quien en diálogo con el diario L'Equipe reveló que el colombiano le propinó un codazo violento durante una etapa de la reciente Vuelta a Cataluña tras recriminarle haber consumido tramadol en medio de un Tour de Francia.

Ahora la polémica se trasladó a uno de los mejores ciclistas del mundo en la última década. Se trata de Geraint Thomas, de quien se filtró un fuertísimo audio sosteniendo una conversación con Luke Rowe, ambos compañeros de Egan Bernal en el Ineos, hablando del regreso de Nairo Quintana a la competencia oficial refiriéndose con graves insultos.

"Maldita rata"

"No debería estar corriendo. Maldita rata", dice aparentemente Thomas en el diálogo cuando Rowe, quien luego se ríe, hace referencia a la situación del boyacense con el tramadol.

Anyone else read between the lines that Geraint Thomas and Luke Rowe don’t love Quintana? pic.twitter.com/xa89oHyL7U — Seb (@MLT2022) March 26, 2024

De momento no hay ningún pronunciamiento por parte de alguno de los ciclistas implicados, pero los comentarios de Geraint Thomas y de Luke Rowe han sido rechazados por cientos de fanáticos en redes sociales por su forma despectiva de referirse a Nairo Quintana.