Nairo Quintana: "Cuando dijeron que me retiraba, tuve que apretarme el pantalón y seguir"

El ciclismo colombiano está de júbilo, o mejor dicho, el deporte colombiano en general. El máximo exponente de toda su historia, Nairo Quintana, sonríe más que nunca. Después de más de un año de lucha, por fin volverá al ciclismo profesional de manera oficial cumpliendo su meta: corriendo en un equipo World Tour.

Que el Lidl-Trek o el Bahrain Victorius. Nada de eso, finalmente fue el Movistar Team el que le abrió las puertas de nuevo a Quintana para que diera más presentaciones a lo grande, como bien las sabe hacer él, en el gran ciclismo. Como bien lo dijo, "la alegría (de volver) es como la de los tantos triunfos de mi carrera".

Ya lo había dicho Eusebio Unzué en diálogo con Carlos Arribas para el diario El País, lo que convenció a la escuadra española de fichar a Nairo fue la buena forma física que el propio director general del equipo vio durante unos entrenamientos en Andorra. De echo, Nairo lo ratificó en rueda de prensa esta tarde de lunes en Bogotá, asegurando que trabajaba a doble turno y que incluso, su equipo deportivo le recomendó bajar la carga en algunas ocasiones para evitar daños físicos.

La preparación de Nairo Quintana en lo mental para volver

Más allá de toda esa preparación deportiva, Nairo Quintana llevó una preparación personal y mental. El recibir varios portazos una y otra vez de equipos World Tour y Pro Serie (segunda categoría), todo por la orden del presidente de la UCI a manera de veto, fue un golpe duro de asimilar. Aunque el 'cóndor' era optimista en lograr su objetivo, la cascada de negativas le hicieron dudar de que podía volver al profesionalismo, pero su intuición lo impulsaba a seguir insistiendo.

En cuanto a esa situación, Nairo le respondió a Noticias RCN Digital, durante su evento de presentación en Movistar Team en Bogotá, que "la verdad soy un poco necio, y así como muchos decían que no, a mi cuando me dicen que no, me jode y yo digo que sí".

"Junto con mi equipo dijimos, 'vamos a seguir, vamos a luchar'. Eso es lo que ha dejado nuestra cultura. ¿A cuántos de ustedes les han dicho que no y finalmente esa perseverancia y esa lucha del día a día lo ha convertido en un sí?. Y hoy agradezco todo el apoyo del Movistar para estar acá", continuó.

Nairo Quintana y el episodio de su supuesto retiro

En ese sentido, Quintana recordó aquel episodio de inicio de año cuando se filtró un fuerte rumor que indicaba que se iba a retirar del ciclismo profesional luego de que el TAS ratificara el resultado positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022. Horas después, el ciclista convocó a una rueda de prensa en Bogotá y se dio por hecho lo anunciado, pero allí, con una carta vehemente, negó los rumores y ratificó su compromiso por comprobar su inocencia volviendo a subirse a la bicicleta.

"Les agradezco a todos los que me han apoyado, porque a inicio de año cuando un periodista salió a decir 'Nairo deja la bicicleta', tuve que levantarme, encontrar la correa que me apretaba más el pantalón, y salir decirles 'no, no me retiro, voy a seguir'. Esa lucha y esa perseverancia, más el apoyo de todo el equipo, hizo que estemos aquí, y próximamente estemos en una competición", completó en su respuesta para Noticias RCN Digital.

Nairo nunca dejó de sonreír, siempre de oreja a oreja, como aquella vez cuando se subió al escaño más alto en la Fuente de Cibeles en Madrid en la Vuelta a España, o en Trieste en el Giro de Italia con la maglia rosa puesta. Con comentarios divertidos y una serenidad genuina, Quintana se quitó de encima la amargura que lo dominó por más de un año y se vio libre, como la imagen de un 'cóndor' subiendo por lo alto en los Alpes franceses, como tantas veces lo hemos visto.