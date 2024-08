Equipo del fútbol colombiano se quedó sin entrenador en las últimas horas: sorpresiva renuncia

En las últimas horas, se presentó una renuncia inesperada en un club del fútbol colombiano, sorprendiendo a todos los aficionados, quienes reaccionaron al inesperado adiós por medio de las redes sociales, dejando claro que el sistema de juego del FPC es un verdadero dolor de cabeza para todos los entrenadores.

El entrenador que es el centro de la noticia es Néstor Craviotto, quien luego de la derrota contra el Deportes Tolima en condición de local decidió dar un paso al costado de Jaguares de Montería, esto teniendo en cuenta los malos resultados que ha obtenido el equipo durante la presente temporada.

Néstor Craviotto renunció a Jaguares de Córdoba

En medio de la rueda de prensa, el entrenador argentino afirmó que luego de tener una conversación con la junta directiva del club se tomó la decisión de dejar el cargo de entrenador de Jaguares, pues el inicio de la campaña no ha sido lo esperado, además, el tema del descenso sigue siendo un dolor de cabeza para el club.

“He hablado con gente del club para avisarles de mi renuncia al cargo, entendiendo que hoy hay tiempo para cambiar la situación. Creo que es el momento indicado para poder darle algo distinto al grupo y que puedan salir de este pentagonal que estamos jugando y hoy las cosas no están resultando”, aseguró el entrenador en rueda de prensa.

Además, el entrenador agradeció al presidente y a todos los aficionados de Jaguares por la acogida que tuvo durante su estadía, pero lastimosamente los resultados no se pudieron dar, razón por la cual decide dejar al club.

“Agradecido al club, porque nos dio la oportunidad, encontramos un lugar hermoso para poder trabajar y no se nos dio. Esto es fútbol, me ha tocado salir campeón, me ha tocado ascender, me ha tocado descender jugando. Llega un momento que como cuerpo técnico tienes que entender la situación y cuando una cosa no va, no va”, finalizó el DT.

Estadística de Néstor Craviotto con Jaguares

Cabe mencionar que Néstor Craviotto llegó al equipo de Montería a inicio del segundo semestre del FPC. Durante su estadía en Jaguares, el argentino dejó un saldo de tres derrotas, tres empates y cero victorias, dejando al equipo en la última casilla de la tabla de posiciones con tan solo seis puntos de 18 posibles.

Además, el cuadro de Montería se encuentra en el penúltimo en la tabla del descenso con un promedio de 1.00, estando por encima de Patriotas, que tiene un promedio de 0,80.