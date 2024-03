Néstor Lorenzo explicó por qué no convocó a Miguel Ángel Borja y Dayro Moreno

Colombia se medirá este viernes 22 de marzo ante España en un juego amistoso de preparación que usted podrá disfrutar por la pantalla del Canal RCN y el seleccionador argentino Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa previo a este gran encuentro que se vivirá en la ciudad de Londres, Inglaterra, y entre varios temas que tocó, generó controversia con sus palabras respecto a la no convocatoria de Miguel Ángel Borja y Dayro Moreno.

Borja y Dayro Moreno son dos de los mejores delanteros colombianos en la actualidad. Sus números tanto en River Plate como en Once Caldas, respectivamente, hacían todos los méritos para ser convocados para estos juegos amistosos, pero el entrenador argentino decidió optar por otros futbolistas.

De esta manera, Lorenzo fue consultado en rueda de prensa sobre la ausencia de estos dos delanteros y el argentino tuvo que explicar por qué se decantó por otros centrodelanteros, asegurando que no fue nada personal ni ningún jugador “está vetado” en el combinado nacional.

Lorenzo sobre Miguel Ángel Borja y Dayro Moreno

“La verdad no es bueno hablar de jugadores que no están convocados. A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la Selección, lo quiero y lo admiro. El número es limitado y sentí que tenía que continuar siendo coherente con el proceso y jugadores que todavía no los vimos mucho, que han jugado poco y han hecho méritos en otros lados”, dijo.

“Siempre va a haber inconformismos con los citados, yo trato de ser lo más justo posible, me puedo equivocar y pido perdón. Ninguno está vetado, ninguno está afuera. Hay muchos jóvenes que están haciendo mérito en ligas europeas y tratamos de ser coherentes con eso”, agregó.

Finalmente, respecto al juego de este viernes frente a España, Lorenzo señaló que jugar contra los mejores del mundo da muchos frutos para la selección.

Partido contra España

“La exigencia va a ser máxima. Vamos a enfrentar a un equipo que fue campeón del mundo, que viene ganando muchos partidos, tiene un juego que todos le reconocemos. Siempre que uno se mide con los mejores nos da una pauta de cómo se están haciendo las cosas”.

