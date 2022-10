Nicolás Gallo fue premiado por la Conmebol luego de la sanción impuesta en Colombia

Las polémicas de Nicolás Gallo siguen generando todo tipo de comentarios en el fútbol colombiano, pues luego de las críticas por su actuación en el juego entre el Deportivo Pereira frente Atlético Nacional, el juez central recibió un gran premio por parte de la CONMEBOL, ya que, estará en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Atlético Paranaense.

En medio de las polémicas por las decisiones arbitrales de Gallo en Colombia, el máximo ente del fútbol sudamericano premió al juez central y lo ratificó como el AVAR 3 de la final de la Copa Libertadores, generando todo tipo de comentarios en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta que, el juez central recibió una fuerte sanción por parte de la Comisión Arbitral en Colombia.

Según dio a conocer la CONMEBOL, el cuerpo arbitral para la final internacional estará compuesto por siete árbitros argentinos y uno colombiano: Patricio Loustau (ARG), A1: Diego Bonfa (ARG) A2: Ezequiel Brailovsky (ARG), 4.º: Facundo Tello (ARG), VAR: Mauro Vigliano (ARG), AVAR1: German Delfino (ARG), AVAR2: Juan Belatti (ARG), AVAR3: Nicolás Gallo (COL).

A menos de tres días de que ruede el balón del último partido del torneo continental en el 2022, la CONMEBOL realizó un cambio en el cuerpo arbitral, puesto que en primera instancia había designado a Eber Aquino (PAR) y José Cuevas (PAR), como árbitros AVAR y AVAR 2, pero fueron sustituidos por los dos árbitros argentinos.

Vale recordar que la final de la Copa Libertadores se disputará el próximo sábado 29 de octubre, a partir de las 3:00 pm, en el estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Un premio que no se merecía

A penas se dio la confirmación de Nicolás Galló como árbitro del VAR en la final de la Copa Libertadores, las redes sociales y las personas relacionadas del fútbol, dieron a conocer su punto de vista, pues aseguran que el juez colombiano debe tener una ejemplar sanción, no solo en Colombia sino en el mundo, pues ya son varias oportunidades en la que se ha equivocado, perjudicando seriamente a algunos equipos.

Mientras la FIFA sigue evaluando su presencia en la cita mundialista, en Colombia, se dio a conocer por medio de José Borda, que el ibaguereño no dirigirá más partidos de lo que resta del 2022: “Nicolás Gallo, luego de haber dado el penal por la mano inexistente de Ramírez, en el juego Pereira vs. Nacional, NO pitará más en el torneo colombiano este año, fue sancionado por lo que resta de la Liga”, finalizó el analista arbitral.

"PAÑOS DE AGUA TIBIA"

Nicolás Gallo luego de haber dado el penal por la mano inexistente de Ramirez, en el juego Pereira vs Nacional, NO pitará más en el torneo colombiano este año, fue sancionado por lo que resta de la Liga ¿Y para cuando la sanción de los demás árbitros? pic.twitter.com/OCOTtikUTL — joseborda (@joseborda1) October 26, 2022

