En Racing siguen hablando de Juan Fernando Quintero: nuevo refuerzo se refirió a su salida

Juan Fernando Quintero, el reciente campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club de Avellaneda, le comunicó a la 'academia' que no podía seguir en Argentina por temas familiares e intermedió para que se aceptara la oferta que América de Cali presentó por él.

En ese sentido, debido a que entre los 'rojos de Cali' y el club argentino acordaron una cifra de transferencia, 'Juanfer' ya se despidió a través de sus redes sociales de los hinchas y los funcionarios 'racinguistas'.

"Querida familia de Racing, ha llegado el momento de despedirme de ustedes. Cada partido en el 'cilindro' fue especial, esa pasión única que se vive en Avellaneda la llevaré con cariño a todos los lados a los que vaya", afirmó en un video.

"El apoyo que me dieron durante los momentos más difíciles de mi vida es algo que nunca me voy a olvidar y jamás encontraré las palabras para agradecerles por tanto", agregó.

En consecuencia, en América de Cali ya comenzó la campaña de expectativa para anunciar al talentoso volante creativo de manera oficial. Sin embargo, en Racing Club de Avellaneda, equipo en el que Juan Fernando Quintero hizo historia, continúan hablando de él.

Matías Zaracho, uno de los refuerzos más importantes para Racing en 2025, habló este 21 de octubre con los periodistas de F90 Argentina y se refirió a la salida del colombiano. ¿Qué dijo?

Matías Zaracho, nuevo refuerzo de Racing Club, reconoció que quería jugar con Juan Fernando Quintero

El jugador argentino que debutó con Racing Club de Avellaneda en 2016, partió al Atlético de Mineiro en 2020 y regresó en este 2025 a la 'academia', aseguró que las características de Juan Fernando Quintero eran ideales para él y que juntos le hubieran generado muchos problemas a los rivales.

"Claramente me hubiera gustado jugar con 'Juanfer'. Yo lo veía y me ponía a pensar que si estaba él, yo soy de tirar muchas diagonales y en alguna me iba a encontrar", afirmó Matías Zaracho en F90 Argentina.

Pero bueno, ahora espero que la situación personal de él mejore y que le vaya bien.

¿Por qué América de Cali no ha anunciado oficialmente a Juan Fernando Quintero?

Pese a que el club 'escarlata' ya inició la campaña de expectativa para presentar al volante de la Selección Colombia e, incluso, Juan Fernando Quintero reconoció que ya tiene todo listo con el 'rojo de Cali', en las últimas horas se filtró un inconveniente.

Y es que, según Cesar Augusto Londoño, el 'transfer' no ha podido ser enviado porque Racing Club de Avellaneda exigió una clausula para que 'Juanfer' no pueda ser transferido a otro equipo argentino en un plazo corto.

Pero, además, aún faltarían acordar algunos detalles mínimos relacionados con la tasa de interés por mora. Sin embargo, en el entorno 'escarlata' tienen la esperanza de que muy pronto todo va a quedar listo.