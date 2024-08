Omar Albornoz de frente contra todos sus críticos: “No soy indisciplinado”

Durante la última semana, Independiente Santa Fe fue el equipo encargado de dar las noticias en el fútbol colombiano, esto teniendo en cuenta que presentó a sus últimas tres incorporaciones, las cuales generaron todo tipo de comentarios entre todos los seguidores del cuadro cardenal, pues fueron nombres que han generado polémica dentro del FPC.

Sin ninguna duda, uno de los nombres que más ha generado revuelto entre todos los aficionados es Omar Albornoz, exjugador del Junior de Barranquilla, y que tuvo que rescindir su contrato con el equipo barranquillero por su poca continuidad, además de las fuertes polémicas que se han dado a conocer en la capital del Atlántico.

Omar Albornoz de frente contra sus críticos a su llegada a Santa Fe

Ante los diferentes rumores por sus actos de indisciplina, Omar Albornoz tomó de la decisión de esclarecer los diferentes comentarios que se han dado a conocer en el fútbol colombiano, dejando claro que no es una persona indisciplinada como se ha rumorado desde su llegada al cuadro tiburón en años anteriores.

“En todo tipo de trabajo hay gente que está a gusto y otros en desacuerdo. Para los que están en desacuerdo, es mejor informarse. Yo he sido una persona que se cuida mucho, que he sido profesional, tengo mucho tiempo que no me lesiono, yo no soy una persona indisciplinada. En el fútbol y en cualquier trabajo, a una persona indisciplinada la sacan de la empresa. De mi parte, ganas de ganar y estoy muy feliz por la oportunidad”, añadió el delantero en conversaciones con Caracol Radio.

Además, el exjugador del Deportes Tolima hizo referencia a lo que representa su llegada a Independiente Santa Fe, dejando claro que es una gran oportunidad para callar a todos críticos, además de que las conversaciones fluyeron para que pudiera firmar su vínculo con el equipo bogotano.

“Se venían teniendo conversaciones positivas. Estar acá es una bendición de Dios y la oportunidad que me están dando es muy bonita. Yo tuve unos inconvenientes familiares y eso frenó todo, porque era una persona muy importante y por eso me tocó tomarme un receso para tomar una decisión, pero gracias a Dios ya estamos acá”, aseguró Albornoz.

Omar Albornoz dejó un mensaje a los hinchas de Santa Fe

Por último, Omar aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos los seguidores de Independiente Santa Fe, afirmando que dejará todo en la cancha para poder alcanzar los objetivos planteados con el cuerpo técnico.

“Hay mucho compromiso con la hinchada de Santa Fe, con directivos y cuerpo técnico. Soy un profesional y voy a dar lo mejor de mí. Voy a trabajar para conseguir cosas importantes. Es un reto poder conseguir un título y estoy dispuesto a ar lo mejor de mí”, finalizó.