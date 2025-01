Omar Fernández, un hincha más de Santa Fe: "Dejé cosas de lado por venir"

Omar Fernández, flamante refuerzo de Independiente Santa Fe, no ocultó su entusiasmo al hablar por primera vez como jugador del club.

En atención a medios de este viernes, el mediocampista confesó su amor por el equipo bogotano, un sueño que finalmente pudo cumplir tras varios intentos frustrados. Su fichaje marca el regreso de Fernández al fútbol colombiano después de jugar en Everton de Chile en 2024.

Estas fueron las declaraciones de Fernández

Omar Fernández no escatimó palabras para expresar lo que significa para él vestir la camiseta de Santa Fe. “La motivación es que es un equipo grande en Colombia. Desde chiquito quería jugar acá. Ya con una edad avanzada tengo la oportunidad de venir e hice todo lo posible desde México, desde León. Hace seis meses el profe Peirano me había buscado y no se pudo dar, pero ahora sí, muy contento de estar aquí”, afirmó con entusiasmo.

El jugador también destacó sus virtudes y lo que espera aportar al equipo: “Soy un jugador muy dinámico, ya tengo bastante experiencia jugando por fuera y pienso que mi mayor virtud es la dinámica que le puedo aportar al equipo, el compromiso y la garra que siempre voy a tener”.

El esfuerzo que hizo Omar Fernández para llegar a Santa Fe

Fernández reveló que dejó de lado aspectos económicos para concretar su llegada al club bogotano. “El profe me contactó hace seis meses y no se pudieron dar las cosas por mi contrato en México, pero ahora que terminó el préstamo en Chile, hablé con la presidencia, dejamos cosas económicas a un lado y aquí estamos”, confesó.

Pensando en el debut de Santa Fe en la Copa Libertadores, Fernández no subestima al Deportes Iquique, su primer rival. “Es un equipo fuerte. Por ahí veía comentarios que la liga chilena es fácil y no es así. No hay que menospreciar a los rivales. Nosotros estamos trabajando con miras a ese partido para avanzar en la Copa Libertadores”, puntualizó.

La llegada de Fernández no solo refuerza el mediocampo cardenal, sino que trae consigo la pasión de un jugador que siente los colores como un hincha más.