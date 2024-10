Once Caldas pinchó ante Alianza FC y cedió el liderato de la Liga BetPlay: vea el gol

Once Caldas no pudo mantener el liderato de la Liga BetPlay 2024 tras su derrota como visitante 1-0 ante Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

En el partido válido por la fecha 13, el equipo de Manizales cedió puntos valiosos y dejó la cima del campeonato, que ahora es ocupada por América de Cali, elenco que los supera por diferencia de goles.

Así le ganó Alianza FC a Once Caldas

El encuentro comenzó con gran intensidad, y Alianza FC no tardó en abrir el marcador. Apenas al minuto 3', Jhon Pérez sorprendió con un golazo que dejó sin opciones al arquero del Once Caldas. Este gol temprano condicionó el desarrollo del partido, ya que Alianza se cerró bien defensivamente para mantener la ventaja.

Once Caldas intentó igualar el marcador en varias ocasiones, pero no logró romper la resistencia del equipo local. Incluso cuando Jhon Pérez fue expulsado al minuto 57, dejando a Alianza con 10 hombres, el equipo visitante no pudo aprovechar la ventaja numérica en el campo.

El técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, realizó varios cambios buscando la paridad, pero el empate nunca llegó, y el equipo blanco terminó pagando caro la falta de efectividad.

Once Caldas pierde el liderato del FPC

Con este resultado, Once Caldas perdió el liderato de la Liga BetPlay que había mantenido durante varias fechas. Ahora, se encuentra en el segundo lugar con 26 puntos, los mismos que América de Cali, que toma la punta del torneo gracias a una mejor diferencia de gol.

Para Once Caldas, esta derrota significa un retroceso en sus aspiraciones de consolidarse como el mejor equipo del torneo, pues acumula su segunda derrota en línea tras perder hace unos días como local ante el DIM.

Por su parte, Alianza FC consiguió una victoria clave que le permite escalar a la casilla 14 de la tabla, con 12 puntos. Aunque aún se encuentra fuera del grupo de los ocho, esta victoria es un paso importante para acercarse a los puestos de clasificación.