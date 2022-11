El momento más feliz de su vida: Pedro pide matrimonio a su novia tras ser convocado al Mundial

Neymar festejó con sus familiares, Antony abrazó a sus amigos y el delantero Pedro, la estrella del Flamengo, fue aún más lejos: celebró la convocatoria este lunes para disputar el Mundial de Catar pidiéndole matrimonio a su novia.

El epílogo del emocionante momento fue registrado en vivo por las cámaras de FlaTV, el canal de televisión del popular club carioca, minutos después de que Tite revelara la lista de 26 jugadores que defenderán a Brasil en la Copa del Mundo.

La primera oportunidad para defender a la 'Seleção' en un Mundial embriagó de alegría al goleador de la Copa Libertadores, ganada por el 'Fla' hace poco más de una semana ante Athletico Paranaense en Guayaquil.

El ariete se arrodilló frente a su futura esposa, la psicóloga Fernanda Nogueira, recibió su aprobación y la pareja se abrazó frente a la reportera que cubría el evento y personas cercanas que lo acompañaban en su casa.

Le pedí matrimonio "para que este día quedara marcado en la historia. Entonces lo convertí en un día aún más especial por ser mi primera convocatoria a una Copa, un sueño que tengo desde niño", dijo el atacante, de 25 años, al medio de su club.

Visiblemente emocionado y con la caja del anillo en la mano, el centrodelantero del Flamengo agradeció a su prometida por haberle ayudado en los "momentos más difíciles", entre ellos una grave lesión en la rodilla derecha que afectó su comienzo de año.

"No lo imaginé, ni un poco, principalmente porque es un día, ¡ese día (de la convocatoria)! Pero creo que fue un día separado por Dios", afirmó Nogueira.

