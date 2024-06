La historia del colombiano que se volvió el peluquero preferido de Messi

La actual campeona de América y del mundo tiene detrás de su éxito a un colombiano encargado de los diferentes cortes de cabello de las principales figuras del seleccionado. Sebastián Cortés, un barbero cafetero, habló en las últimas horas sobre lo que ha sido su paso por las concentraciones del seleccionado argentino y su relación con los jugadores.

Sebastián Cortés, un barbero antioqueño, es el encargado de los cortes de cabello de los futbolistas argentinos en los principales eventos deportivos del mundo y en las últimas horas señaló que el ‘Dibu’ Martínez, arquero de la actual campeona del mundo, fue quien lo contactó inicialmente y ahora es uno de los futbolistas con los que tiene mejor relación en la concentración Argentina.

Peluquero de Argentina

El barbero colombiano indicó que anteriormente era el encargado de los ‘looks’ de los futbolistas de Estados Unidos, pero en el Mundial de Catar 2022 el ‘Dibu’ lo contactó y actualmente ya hace parte de la delegación ‘albiceleste’.

“Desde muy niño veía a mi abuelo recortar en la casa y me llamó la atención porque lo hacía artesanalmente. En Medellín se me fueron abriendo puertas en competencias que iba ganando y esto me llevó a Estados Unidos, donde me ofrecieron trabajar en su barbería y ahí me llevaron a trabajar con la Selección de USA”, dijo inicialmente.

Llegada a Argentina

“Estando en Catar, la selección argentina tiene su barbero que viene trabajando durante varios años con ellos, pero es una delegación de más de 80 personas así que un solo barbero es complicado. Para el Mundial me escribió el ‘Dibu’ y me dijo que me tenía una misión especial y ahí fue donde nació la banderita y desde ahí quedé en muy buenos contactos con los jugadores.

Desde ahí he estado con ellos en Catar, en Filadelfia, en California, en Atlanta y ahora en Nueva York”, agregó.

En su entrevista con Win Sports, el barbero aseguró que su relación más cercana es con el arquero Martínez, pero que son varios los jugadores que le piden cortes extravagantes durante las concentraciones.

“Hablando de las personas, el que más me ha impresionado es el ‘Dibu’, es una persona increíble, lo admiro mucho, lo aprecio demasiado”, señaló.

“En mi negocio quiero tener un museo y quería tener un guante del mejor arquero del mundo por lo que compré unos para que él me los firmara, pero se me puso bravo y me dijo que él me regalaba unos con los que hubiese atajado”, sentenció.