"Eso de que es grande aún no lo has demostrado": periodista canta en vivo canción contra Millonarios

Durante las últimas horas, Millonarios se ha convertido en un tema de conversación en todos los aficionados del balompié nacional y programas deportivos, puesto que la pobre presentación del equipo de Alberto Gamero ante el Boyacá Chicó despertó un sinfín de comentarios entre los cibernautas y periodistas deportivos.

Uno de los periodistas que no escondió su alegría por el mal actuar de Millonarios es Julián Cespedes, quien en medio del programa Saque Largo de Win Sports, arremetió contra el actual campeón del fútbol colombiano, creándole una canción que ha generado críticas en todos los aficionados del conjunto azul, puesto que asegura que “no es grande”.

En medio del programa deportivo, Julián Cespedes dio a conocer la versión en contra de la canción producida por Eduardo Luis, narrador de Win Sports y que inventó una canción para resaltar el gran trabajo que ha hecho Millonarios en los últimos años, dejando claro que el conjunto bogotano no es grande por igualar contra Boyacá Chicó.

“Que tiene tu Millos que te veo encartado, eso de que es grande aún no la ha demostrado, con Unión no pudimos, con Chicó no pudo, de lo que es grande todavía no lo sentimos”, fue la canción del periodista de Medellín tras el empate del conjunto bogotano ente Boyacá Chicó.

😎🔥¡@JulianMCespedes llegó con lo taches arriba para hablar sobre el momento de Millonarios y hasta canción creó! #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/nsl5KX0Wqd — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) October 26, 2023

Ante la canción de Julián Cespedes, el primer en reaccionar fue Julián Téllez, quien mostró su desacuerdo por la arremetida de su compañero contra de Millonarios, dejando claro que el conjunto azul tiene historia y tiene que respetar lo realizado por el conjunto azul en sus 77 años.

Julián Cespedes y sus ‘salidas en falso’ contra Millonarios

Vale mencionar que esta no es la primera oportunidad que Julián Cespedes arremete contra Millonarios, puesto que previo a la final del primer semestre entre el conjunto bogotano contra Atlético Nacional, el periodista mencionó que el equipo de Alberto Gamero no era un equipo de finales, afirmando que el cuadro antioqueño se iba a llevar la copa de mitad de año.

Sin embargo, Millonarios fue el encargado de levantar el título, haciendo que las palabras del reconocido periodista se convirtieran en viral por parte de todos los aficionados del conjunto bogotano, quienes por medio de las redes sociales han mostrado su poco apreció por Julián Cespedes.