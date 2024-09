Periodista expuso critica situación que vivió en el estadio de Bolivia y arremetió contra Conmebol

El pasado jueves, Bolivia le propinó un fuerte golpe a su similar de Venezuela en duelo válido por la fecha 7 de eliminatorias sudamericanas.

Los locales aprovecharon la altura del estadio Hernando Siles para ahogar a su rival y golearlo por cuatro goles.

Los más de 4 mil metros de altura despertaron una serie de críticas desde diferentes sectores. Más allá de los futbolísticos, algunos cuestionaron el riesgo que pueden correr los jugadores al practicar un deporte de alto rendimiento.

Periodista hizo fuerte denuncia tras situación vivida en partido de Bolivia

Mediante redes sociales, Juan Camacaro fue una de las personas que expuso cómo es la situación en El Alto.

El comunicador aseguró que tuvo que ser atendido por el personal médico debido a la falta de oxígeno.

RELACIONADO Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras victorias de Bolivia y Argentina

“Mi experiencia en El Alto fue fatal: cuando llegué al estadio ya venía con un dolor de cabeza tremendo, mareos y náuseas. Antes de empezar el partido vomité, me atendieron en la ambulancia que estaba dentro del estadio y me inyectaron para no descompensarme”, dijo.

El periodista aseguró que muchas personas pueden correr el riesgo de sufrir problemas cardiacos.

“Durante todo el primer tiempo tuve taquicardias y en el descanso me atendieron nuevamente en la ambulancia. Estaba saturando entre 74 y 75 por la altura, me pusieron oxígeno y me recomendaron irme a mi hotel en ese momento. Decidí quedarme, pero realmente la pasé muy mal”, agregó.