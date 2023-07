"Unos 'tráfugas' completos": explosivo audio de Pinto contra directivos del Cali

No ha comenzado el segundo semestre de la Liga BetPlay y en Deportivo Cali el panorama no es bueno. Aunque a final de semestre el equipo levantó en resultados, todavía está latente la amenaza del descenso.

El panorama preocupa porque el 'azucarero' no tiene margen para dar ventajas en la consecución de puntos. Entre más sume, será mejor para alejarse de la 'zona roja'. Sin embargo, el próximo lunes debutará en la liga contra Deportivo Pereira y todavía no tiene quién lo dirija en propiedad.

Mientras la danza de candidatos continúa, en el club todavía están los efectos del remezón que ocasionó la abrupta salida de Jorge Luis Pinto el último fin de semana luego de la contratación de Luis Sandoval, quien no fue aprobado por el DT por sus recientes escándalos de indisciplina en Junior de Barranquilla. Pero es que en el medio hay más razones por las cuales decidió dar un paso al costado.

No es exageración asegurar que en Cali no hay ningún rumbo y cada vez más está cerca de la deriva. La actualidad lo retrata: sin técnico, sin fichajes de renombre y acudiendo a lo que se pueda. Las arcas económicas están colapsadas de deudas y los conflictos entre directivos es cada vez más evidente.

Jorge Luis Pinto, de frente contra directivos del Cali

Como si faltara echarle más sal a la herida, Pinto no ha cerrado del todo su ciclo con el 'azucarero'. En las últimas horas se abrir un nuevo capítulo después de filtrarse un explosivo audio del santandereano en el que explica un poco del ambiente en la interna de la cúpula directiva, asegurando que el presidente Luis Fernando Mena está solo entre "trafugas completos"

"La vida es de principios y valores y en los últimos años de mi vida no voy a perder mis principios y valores que he defendido a muerte (...) me voy no hay nada más que hablar. Lo siento gran amigo, todo, me duele por el presidente Mena, me duele en el alma porque está en medio de una ‘gente terrible’, pero bueno esa es la vida", apuntó de entrada.

"Échele ayuda al presidente (Mena), mire a quién le ayuda, a quién le aconseja, va a quedar muy solo, está entre unos ‘tráfugas completos’, una bronca, una pelea interna terrible. Ayúdele al presi que es un gran un hombre, un gran señor y un caballero. ¡Qué barbaridad esto!", sentenció.