Pinto explotó tras su salida: “El Cali esta pobre, pero no arrastrado”

En Deportivo Cali hay todo un remezón directivo que en realidad viene de hace tiempo, pero que en los últimos días se intensificó con el tema de salidas y llegadas de jugadores para la próxima temporada, sobre todo por las decisiones de Jorge Luis Pinto.

El DT exigía tener la última palabra en este asunto y esto colmó la paciencia de la cúpula directiva del club, pues aseguran que cuando aceptaron darle esa potestad, los fichajes que pidió para la temporada anterior no dieron la talla y estuvieron lejos de un rendimiento por lo menos aceptable.

Por eso es que aunque él se negara a admitirlo, la directiva insistió en la contratación de Luis Sandoval, quien hace un par de meses salió de Junior de Barranquilla en medio de un gran escándalo de indisciplina. Pinto puso ultimátum, si el delantero llegaba él se iba, y así fue.

Horas después de confirmarse su renuncia al Cali, el santandereano rompió el silencio y explicó las razones por las cuales tomó la decisión de dar un paso al costado, dejando ver una rotura total en la relación con los directivos.

"Mi continuidad en Deportivo Cali se volvió insostenible. Estaba feliz y contento, trabajando duro, pero se volvió por el hecho de este fenómeno alrededor del jugador (Sandoval): las formas, el no aceptar mis sugerencias en bien del equipo, el proteger a la cantera y en fin. Me dio tristeza la forma en que me lo hicieron", argumentó en diálogo con Jaime Dinas.

"La gota que rebosó el vaso fue la forma de la traída del ‘Chino’ Sandoval. Todos hablan de chismes y después mandarlo a hacer exámenes sin decirme nada, haciéndolo discutido y hablado con ellos. No creo que de la Junta Directiva no quisiera mi continuidad y con lo de Sandoval me enviaran un mensaje. No creo. Mejor me lo hubieran dicho directo, como yo hablo. Pienso que están desesperados. El Cali está pobre pero no arrastrado para recoger todo lo que dejan. Se los dije claramente", apuntó.

"Este equipo es muy disciplinado. Es el primero que he visto acá en el Cali con disciplina y don de trabajo pese a las dificultades económicas. Ha trabajado al 100%", añadió sobre las razones para ser firme en su intención de no querer contar con Luis Sandoval.

Jorge Luis Pinto aseguró que nunca le importó la crisis económica del club y que siempre la entendió y procuró trabajar en pro de salvar a uno de los equipo más importantes en la historia del fútbol colombiano.

"Siento de todo, tristeza, dolor. Lo que más me gustó cuando conocí a los directivos es que me parecieron caballeros, señores decentes. Es la Junta Directiva de Deportivo Cali. Nunca pensé que pudiera pasar esto. Me siento mal, golpeado. Me entregué de corazón. Me importó un carajo la situación económica. Se lo dije al presidente cuando me contrató. Dije que venía a ganar y no por plata. Quería venir a levantar una linda institución como es Deportivo Cali".

Por último, Pinto reiteró que Sandoval no está para jugar en el Cali y expresó su tristeza de que los directivos no escucharan su postura. "Es el momento más feo de mi carrera. Me duele. Se los dije a ellos. Yo soy un hombre honesto, pulcro. No me hagan cosas de esas. Eso con este chico no vale la pena, me golpeó muchísimo en la dignidad y en todo. Me están pegando una cachetada en la cara".