Gerard Piqué genera preocupación: fue de urgencias por grave problema

El exfutbolista del Barcelona y de la Selección de España, Gerard Piqué, ha sido centro de atención durante los últimos días por cuenta de varios rumores que apuntan a su separación con la cantante colombiana, Shakira.

Diversos medios han apuntado en los últimos días por una serie de acciones que habría hecho el deportista en el tiempo que mantuvo la relación con la solista.

No obstante, la atención se ha centrado en los últimos días por un problema que tuvo Piqué tras un evento benéfico que realizó con el influencer Ibai Llanos.

Gerard Piqué fue enviado a urgencias

En el evento mencionado anteriormente, el exfutbolista se hizo presente para recaudar fondos. El exdefensor se puso la camiseta del equipo llamado 'El Barrio' para participar en el torneo que se disputa entre sábado y domingo.

Aunque se le vio en buen estado en su vuelta al fútbol, Piqué tuvo una acción que desató miles de burlas y comentarios en redes sociales. Esto se dio en una jugada en la que Piqué fue por la pelota y terminó cayéndose solo, sin que nadie lo tocara, lo que evidenció una falta de ritmo competitivo.

esto no ha tenido ningún sentido, la caída de pique JAJAJAJ pic.twitter.com/i9zT6PAmdw — ~Marta~ (@marta7909) December 2, 2023

No obstante, luego de esta acción, el propio Ibai Llanos se encargó de entregar las malas noticias con respecto a Piqué.

En una transmisión, el español reveló una conversación con el exfutbolista donde le contaba que se dirigía para urgencias.

"Gerard Piqué dice: estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar", contó el 'streamer' haciendo referencia a lo que pudo haber sido una lesión grave en este juego.