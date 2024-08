Yerry Mina y una actitud que no gustó dentro de la Selección Colombia: ¿en duda su convocatoria?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya pasaron la hoja de lo sucedido en la Copa América y ahora centran sus miradas en lo que será la fecha siete y ocho de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo cafetero tendrá que visitar a la Selección de Perú y recibe en el Metropolitano de Barranquilla a su similar de Argentina.

Aunque todavía falta un poco más de un mes, el cuerpo técnico del combinado nacional ya comienza a preparar lo que será la lista de convocados, en donde al parecer se van a presentar varias novedades, lo que generaría sorpresa entre todos los aficionados, ya que no entraría uno de los jugadores “seguros” del entrenador argentino.

Polémica actitud de Yerry Mina dentro de la Selección Colombia

Uno de los jugadores que no podría entrar a la lista de convocados para estos juegos es Yerry Mina, quien durante la Copa América al parecer tuvo una actitud que no cayó muy bien dentro del cuerpo técnico de la Selección Colombia y que al parecer sería el gran factor para que no este dentro de la lista de la ‘tricolor’.

Según se dio a conocer en el programa ‘En La Jugada’, de RCN Radio, Néstor Lorenzo tendría un gran malestar con Yerry Mina por su actitud durante la Copa América, pues al parecer el jugador decepcionó al estratega por sus comportamientos durante el torneo internacional y por tal motivo no sería convocado para los juegos contra Perú y Argentina.

“En el cuerpo técnico de la Selección Colombia no cayó del todo bien la actitud de Yerry Mina, porque él pensaba que llegaba a ser titular en la Copa América. Sienten que pudo haber dado un poco más, el trabajo pudo ser mayor (…) La pareja titular que arrancó fue (Jhon) Lucumí y (Dávinson) Sánchez. Cuando se lesiona Lucumí, Yerry creyó que iba a ser titular, pero terminó siendo Cuesta, así que Mina terminó de cuarto central… Y sus actitudes no terminaron de calar en el grupo”, aseguraron en el programa en mención.

Cabe mencionar que se espera que la lista de convocados de la Selección Colombia se dé a conocer en los últimos días del mes de agosto, en donde se podrá verificar si los gestos que Yerry Mina serán los encargados de negar la convocatoria del jugador del Cagliari.

Yerry Mina todavía no define su futuro deportivo

Mientras salen los rumores sobre su actitud en la Copa América, Yerry Mina sigue buscando alternativas para continuar su carrera deportiva la próxima temporada, pues a pesar de que tiene contrato con el Cagliari todo parece indicar que el defensa central tendría la posibilidad de salir, esto teniendo en cuenta las ofertas que han llegado en los últimos días.