En video: policía disparó a camarógrafo de televisión durante caos en Gimnasia-Boca

Un hincha muerto por un paro cardiorrespiratorio es el trágico saldo preliminar de los graves incidentes que el jueves provocaron la suspensión del duelo entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

El partido fue suspendido a los 9 minutos del primer tiempo por graves disturbios ocurridos fuera del recinto que afectaron el desarrollo del duelo que se jugaba en el estadio Carmelo Zerillo, en La Plata, unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Las autoridades del hospital San Martín de La Plata confirmaron el fallecimiento de César Regueiro, de 57 años, a causa de un paro cardiorespiratorio mientras era trasladado desde el estadio de Gimnasia al centro asistencial.

Un camarógrafo del canal deportivo TyC Sports fue herido por balas de goma y decenas de espectadores debieron ser derivados a hospitales por el efecto de los gases, según reportaron medios locales.

Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, este viernes habló y contó lo que vivió.

"Todavía estoy conmovido con lo que pasó, porque yo estaba haciendo el trabajo como lo hago habitualmente cuando hay disturbios, uno agarra la cámara y graba los incidentes que puede haber. Ahora yo mirando las imágenes, yo estaba cerca de los caballos y cuando le empiezan a tirar piedras a la Policía, yo me corro para resguardarme de las piedras, me pongo en un árbol. Esta persona salta la valla y viene directamente a dispararme a mí para que no siguiera registrando los hechos. Esa es la intención del tipo, sacarme de escena para que no siguiera grabando"

Durísima imagen, mira como le dispararon a Fernando Rivero, cámara forado de TyC. Es muy fuerte la imagen. Gente trabajando, la policia y su abuso del poder. pic.twitter.com/Njm18pkWZI — Ale Liparoti 🇦🇷 (@AleLiparoti) October 7, 2022

Camarógrafo dio más detalles del ataque del policía en Gimnasia-Boca

Además, Rivero explicó cómo se dio la situación, la cual lo “tomó de sorpresa”.

"Me toma de sorpresa, no es que la cámara está oscura, la cámara tiene una luz muy potente. Yo estoy con la cámara y luz prendida enfocando los disturbios, todo lo que veo y puedo hacer. Lo que me llama la atención es que salta la valla y me dispara"

Por último, luego de lo ocurrido, el camarógrafo cerró con lo siguiente:

"¿No te das cuenta que estoy trabajando o que otros colegas están trabajando? Si sos un poquito coherente mirás. Si estás disparando un arma y sos consciente de lo que estás haciendo te tenés que dar cuenta que hay gente alrededor que no merece ese maltrato"

El duelo fue cancelado hasta nuevo aviso “por falta de garantías”, según anunció el árbitro Hernán Mastrángelo, minutos después de que los jugadores y los cuerpos técnicos se retiraran a los vestuarios.

Le puede interesar: Seis personas acusadas tras estampida humana en estadio de fútbol en Indonesia