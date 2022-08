Preocupación: Everton dio a conocer el dictamen médico de Yerry Mina

Las noticias que llegan desde Inglaterra por parte de Yerry Mina no son tan positivas, luego de que se diera a conocer que el defensa central colombiano, dejara el terreno de juego en el partido del Everton y Chelsea, puesto que sufrió algunas molestias en su tobillo en la segunda mitad del encuentro.

En el debut de la Premier League, Everton y Chelsea se vieron las caras en la primera jornada, dejando con la victoria al equipo que dirige Thomas Tuchel, por la mínima diferencia, mientras que el equipo de Liverpool dejó varias preocupaciones, pues a pesar de las derrotas, puede perder a dos hombres importantes por algunos partidos.

Durante el juego que se llevó a cabo en el estadio Goodison Park, el Everton no solo perdió el partido, sino que también podría a perder a dos hombres importantes de la plantilla, ya que, durante el partido, sufrieron molestias musculares que los saco del terreno del juego y prendio las alarmas en los seguidores azules.

Por medio de un comunicado, el equipo inglés dio a conocer la lesión que sufrió Ben Godfrey y el colombino Yerry Mina, quienes salieron del terreno por las molestias físicas y todo parece indicar que su recuperación va a tardar bastante, perdiéndose algunos partidos del inicio de temporada.

En primera instancia, el equipo de Livepool, dio a conocer que el jugador nacido en Reino Unido sufrió fractura de Peroné, informando que ya fue operado con éxito y su proceso de recuperación se espera que sea entre tres a cuatro meses, aproximadamente.

“Ben Godfrey esté fuera durante unos tres meses después de una cirugía exitosa en el peroné fracturado que sufrió el sábado”, agregó en el comunicado.

Por su parte, el cuerpo médico del Everton informó que Yerry Mina acudirá durante esta semana a un especialista, luego de que se le dictaminará que tiene comprometido los ligamentos del tobillo, razón por la cual, todavía no se conoce el tiempo de incapacidad del colombiano, quien ha sufrido de las lesiones en la última temporada

“Yerry Mina acudirá esta semana a un especialista para conocer el alcance total de su lesión en los ligamentos del tobillo”, finalizó en el comunicado.

