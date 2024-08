Presidente de Patriotas estalló tras la polémica jugada en el juego vs. América

Una vez más, el arbitraje colombiano vuelve a estar en el ojo del huracán entre todos los seguidores del FPC, esto tras lo ocurrido en el juego de Patriotas contra América de Cali por la cuarta fecha, lo que hizo que César Guzmán, presidente del cuadro boyacense, explotara contra la Comisión Arbitral y sus polémicas decisiones.

En los minutos finales del compromiso se presentó la jugada polémica, luego de un tiro de esquina de Patriotas, el cual terminó en una mano clara dentro del área del jugador Andrés Mosquera. Sin embargo, Jhon Ospina, juez del partido, no sancionó el penal, sino que dio una falta previa de un jugador del equipo boyacense, lo que desató el malestar del equipo de Harold Rivera.

César Guzmán estalló contra el arbitraje colombiano

Ante lo ocurrido en el gramado del estadio la Independiente de Tunja, César Guzmán, presidente del Patriotas, no se quedó callado y por medio de sus redes sociales criticó seriamente las decisiones de la Comisión Arbitral, afirmando que están perjudicando seriamente los intereses del cuadro boyacense.

“Que sensibilidad y buen criterio tiene la comisión Arbitral, designan un árbitro de Cali para pitar un juego del América de Cali contra el equipo que pelea el descenso con el deportivo Cali, por eso pasó lo que pasó, una más”, fueron las declaraciones del presidente de Patriotas tras lo ocurrido contra América.

Cabe mencionar que esta no es la primera que Patriotas es perjudicado seriamente por las decisiones arbitrales, pues en su anterior partido contra Águilas Doradas sancionaron un penal en los minutos finales a favor del equipo dorado, lo que hizo estallar a Harold Rivera, quien afirmó que están buscando que el cuadro boyacense sea el primer descendido del 2024.

Harold Rivera también estalló contra la Comisión Arbitral

Ante lo ocurrido en el juego contra Águilas Doradas, el entrenador de Patriotas, Harold Rivera, no aguantó la ira y estalló en rueda de prensa, alegando que se vio muy afectado su equipo por estas decisiones.

“No sé qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya está bueno. Estoy cansado de que me estén puteando, me duele, que me insulten cada rato, un error tras otro, y no pasa nada. La gente sabe lo que he sido en la vida, como trabajador. Yo soy una persona muy honesta, y que me quiten los puntos así, que me piten faltas que no son, penales que no son (…) Un árbitro que pita dos jugadas decisivas: una que no pita y otra que sí pita a favor. Se sintió presionado porque en el primer tiempo seguro lo presionaron. Entonces es muy difícil, un codazo que le pegan a De las Salas y tampoco. Una mano que nos corta y ni una amarilla. Un árbitro nervioso, joven”, aseguró el DT en rueda de prensa.