Harold Rivera, entrenador de Patriotas, estalló en rueda de prensa por polémica decisión arbitral

Este martes, Águilas Doradas y Patriotas se pusieron al día en el calendario de la Liga Betplay al disputar el duelo por la tercera jornada.

En un duelo de muchas emociones, el equipo dorado se quedó con los tres puntos con una agónica victoria por 3-2 sobre los boyacenses que salieron ofuscados por las decisiones arbitrales del juez Luis Mayorga.

Y es que sobre los últimos minutos del juego, el colegiado fue advertido desde el VAR por un posible penalti que vio el juez Nicolás Gallo desde la sala.

Luego de una revisión, el juez decidió decretar el punto fatídico que le dio la posibilidad al equipo dorado de anotar y así llevarse los tres puntos.

Harold Rivera estalló contra el arbitraje

Ahora bien, tras esta polémica jugada, el entrenador de Patriotas, Harold Rivera, no aguantó la ira y estalló en rueda de prensa, alegando que se vio muy afectado su equipo por estas decisiones.

No sé qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya está bueno. Estoy cansado de que me estén puteando, me duele que me insulten cada rato, un error tras otro, y no pasa nada. La gente sabe lo que he sido en la vida, como trabajador. Yo soy una persona muy honesta, y que me quiten los puntos así, que me piten faltas que no son, penales que no son", inició el estratega.

Y agregó: "Un árbitro que pita dos jugadas decisivas: una que no pita y otra que sí pita a favor. Se sintió presionado porque en el primer tiempo seguro lo presionaron. Entonces es muy difícil, un codazo que le pegan a De las Salas y tampoco. Una mano que nos corta y ni una amarilla. Un árbitro nervioso, joven. Nosotros estamos peleando muchas cosas: mi carrera, mi vida. El fútbol es mi vida, esto es mi vida, y quizás nunca me han visto así, pero hoy me duele. Me duele mucho porque yo trabajo, y me duele que pase esto".

Rivera, con pasado en Santa Fe y otros equipos del FPC siguió por la misma línea y casi al borde del desespero, manifestó su preocupación.

"Estoy cansado de que me insulten, de que el equipo esto y lo otro, y hay que ver esto también. El semestre pasado fue lo mismo. Vengo de un tema de apuestas también, y entonces, para mí es doloroso. El equipo hizo un esfuerzo ni el berraco, y las cosas que había que pitar, habían que pitarlas. Si fue penal, es penal, si no fue penal, pues no fue penal", dijo.

Mire las declaraciones completas aquí: