¿Los vale? Presidente de fútbol le pone precio a este importante club del fútbol colombiano

Desde hace meses, se han dado diversos rumores sobre la venta de equipos de la Liga Betplay, especialmente aquellos que son fundadores de la competición. Tras el acuerdo entre Atlético Huila e Independiente del Valle, otros clubes del FPC también estarían considerando unirse a grupos empresariales extranjeros.

Presidente de Independiente Santa Fe rompe el silencio tras rumores

Además del equipo de Neiva, el club bogotano, Independiente Santa Fe, está en la lista de equipos en venta de la Liga Betplay, según anunció su presidente, Eduardo Méndez. Ante los constantes rumores sobre la posible venta, el directivo ha dejado claro que estaría dispuesto a negociar si se cumple la oferta de 50 millones de dólares.

En este contexto, el presidente de Independiente Santa Fe señaló que, si hay un comprador interesado y se cumple la cifra exigida, estaría dispuesto a sentarse a negociar. Siendo claro en sus declaraciones, Méndez afirmó: "Yo pido 50 millones de dólares, si hay un comprador interesado, nos sentamos a negociar".

Eduardo Méndez pone a la venta a Independiente Santa Fe

No obstante, el dirigente afirmó que hasta el momento solo han sido rumores y que no ha habido nada concreto: "Hace un año, Fernando Hernández vino y habló con el gerente y planteó la posibilidad de un intercambio de jóvenes, de conocimiento y preguntó si se vende Santa Fe. Ellos dijeron que, si hay una oferta seria, oímos ofertas. Eso fue hace un año. Hoy, no hay absolutamente nada", agregó.

A pesar de las circunstancias, Méndez también destacó que el club ha mejorado su situación financiera en comparación con años anteriores, ya que actualmente la deuda de Santa Fe se encuentra por debajo de los 16 mil millones de pesos.

En cuanto al futuro del equipo bogotano, ahora queda esperar si aparece un interesado formal para hacerse con la propiedad del club. Mientras tanto, Independiente Santa Fe trabaja en buscar una clasificación a las finales del FPC, esperando un verdadero milagro en las últimas jornadas del campeonato.