“Hace seis meses me recordaban a mi mamá, hoy me piden fotos”: presidente de Santa Fe

Una de las personas que ha vivido una montaña rusa de sensaciones en Independiente Santa Fe es Eduardo Méndez, presidente del club, quien ha tenido que vivir los momentos más difíciles con el cuadro cardenal, y en la actualidad está viviendo los gozosos, luego de que el león pudiera adquirir el tiquete a la gran final del fútbol profesional colombiano.

Durante el momento maravilloso que está experimentando Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez se refirió a cómo ha sido esa montaña rusa que ha vivido al frente del cuadro bogotano, ya que para nadie es un secreto que hace unos meses los aficionados exigían a gritos la salida del líder.

Eduardo Méndez se confesó sobre su mandato en Santa Fe

En conversaciones con Caracol Radio, Eduardo Méndez reveló el cambio que ha tenido su vida durante los últimos seis meses, dejando claro que en la actualidad está viviendo el cariño de todos los aficionados cardenales, quienes le piden fotos en los diferentes lugares que frecuenta el presidente del cuadro bogotano.

“Hace seis meses salía a un centro comercial, y de diez, diez me recordaba a mi mamá, me pedían que me fuera. Hoy en día, salgo al mismo centro comercial y en diez me piden fotos. Cambió totalmente el ambiente, la vida”, aseguró el máximo dirigente del cuadro cardenal.

Por otro lado, el máximo dirigente del cuadro cardenal se refirió a los premios que van a recibir los jugadores por ser campeones, afirmando que todo está acordado desde principio de temporada y que los jugadores son conscientes de cómo serán entregados esos premios.

“Hemos sido claros con nuestros jugadores desde enero. Todo está organizado, ellos saben qué van a recibir y cómo. Sin arriesgar la estabilidad económica, vamos a cumplir. No hubo que motivarlos durante el semestre porque sabían que al final del torneo se jugarían el premio que merecen”, añadió el dirigente.

Eduardo Méndez se refirió a la boletería Santa Fe vs. Bucaramanga

Por último, el presidente de Independiente Santa Fe se refirió al tema de la boletería para el juego de vuelta contra el Atlético Bucaramanga, afirmando que la prioridad para las directivas es beneficiar a los abonados y el precio de las boletas para el público en general tendrá un pequeño incremento.

“Vamos a garantizar primero a los abonados. Los que acompañaron desde enero tendrán un descuento del doce por ciento. También aquellos de los cuadrangulares tendrán la oportunidad de comprar con un descuento del doce por ciento. Tendremos el mismo valor de las boletas que en 2017, con un incremento menor al cinco por ciento”, finalizó.