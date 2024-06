Rodallega tiene el objetivo claro con Santa Fe: “No pensamos en empatar y menos en perder”

Uno de los jugadores que se ha ganado el cariño de todos los aficionados de Independiente Santa Fe es Hugo Rodallega, quien se ha sido uno de los artífices de la gran campaña del cuadro cardenal, el cual está culminando detalles para lo que será el primer partido de la final contra el Atlético Bucaramanga.

Previo a lo que será el primer compromiso contra el cuadro Leopardo, Hugo Rodallega atendió a los medios de comunicación sobre lo que será el juego de ida contra el Atlético Bucaramanga, dejando claro que son sentimientos encontrados, pero lo más importante es poder bordar la décima estrella en el escudo del león.

Hugo Rodallega se refirió a la final contra el Atlético Bucaramanga

“Entusiasmado, llevo ya muchos años, se está viviendo algo muy bonito en Independiente Santa Fe. Esperamos, no solamente jugarla, sino ganarla, porque las finales no se juegan, se ganan y darle así una alegría a la hinchada”, aseguró el delantero de Independiente Santa Fe en rueda de prensa previo a la final.

Además, Hugo Rodallega envió un mensaje a todos los aficionados del cuadro cardenal, dejando claro que todos están en la misma ilusión para poder lograr la décima estrella para el club y por tal motivo es necesario que todos acompañen masivamente al equipo en la ‘ciudad bonita’ y en la capital de la República.

“A la gente no tengo que darle ningún mensaje, la gente está entusiasmada e ilusionada desde comienzo de temporada, no es solo ahora por estar en finales. La gente ha creído en este proyecto y sé que no van a bajar los brazos en la final, vamos a necesitar el apoyo de la gente. Esperamos retribuirles desde el campo y darles alegrías”, añadió el delantero.

Hugo Rodallega se confesó tras lograr el paso a la final

Por último, Hugo Rodallega se refirió a las lágrimas que derramó al momento que el cuadro cardenal logró la victoria en la ciudad de Ibagué, la cual selló el tiquete a la final de Independiente Santa Fe tras cuatro años sin pelear la estrella del fútbol profesional colombiano.

“La emoción y el esfuerzo que uno hace a diario después de tantos años de carrera, no pensé en vivir este tipo de situaciones, me ganó la emoción. Se vinieron las lágrimas, pero son lágrimas buenas, de alegría. Si por el paso a la final sentí esa emoción, no me imagino la felicidad de ganar el título”, finalizó el delantero.