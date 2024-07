Primeras palabras de Jhon Duque como jugador de Santa Fe: "Estoy ilusionado"

El talentoso mediocampista Jhon Duque ha comenzado una nueva etapa en su carrera futbolística, esta vez vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe.

RELACIONADO Santa Fe da el golpe en el FPC al confirmar tres fichajes para el segundo semestre de Liga Betplay

En una entrevista con ESPN Colombia, Duque compartió sus pensamientos y expectativas para este nuevo desafío, dejando claro su compromiso y entusiasmo por contribuir al equipo Cardenal.

Propósitos de Jhon Duque en Santa Fe

Duque, quien previamente jugó para Atlético Nacional, expresó su gratitud y felicidad por esta nueva oportunidad.

"Yo creo que vine por propósitos grupales importantes. Seguramente no tuve la continuidad en Nacional, pero tuve logros importantes y también lesiones que me impidieron tener minutos. Me voy feliz, agradecido e ilusionado con este nuevo reto que me da la vida", afirmó el ingeniero.

El mediocampista también hizo una analogía con la carrera de los periodistas para explicar su perspectiva sobre los cambios en su trayectoria, pues ha vestido las camisetas de Millonarios y Atlético Nacional.

"Lo compararía con ustedes, los periodistas. No son de un canal determinado. Trabajan en un lugar y un día Dios les dará distintas posibilidades y todos tenemos sueños y metas, y cada quien querrá cumplirlas, la verdad no me veo con un rótulo específico frente a un equipo".

Aporte al modelo de juego de Santa Fe

Con respecto a su rol en Santa Fe, Duque se mostró optimista y dispuesto a contribuir al éxito del equipo. "La idea es llegar a aportar desde mi juego, el grupo está muy marcado, ya tiene un modelo de juego que los ha llevado a conseguir cosas importantes y nada, agradecido con la vida", comentó.

Jhon Duque se une a Omar Albornoz y Vladimir Hernández como los último fichajes de Independiente Santa Fe para el segundo semestre de 2024.