"Tecniquillo": Jonathan Risueño arremetió contra Lucas González tras la derrota de Nacional vs. Cúcuta

Cúcuta Deportivo venció 1-0 a Atlético Nacional por la fecha 15 de la Liga Betplay Dimayor 2026-II y se metió al grupo de los 8 tras conseguir su cuarta victoria consecutiva; además de alejarse de la zona del descenso, las victorias le han permitido a los 'motilones' acercarse a los puestos de clasificación y sueña con hacer parte de la fiesta de los cuadrangulares de fin de año.

El 9 de agosto de 2026, Cúcuta Deportivo despidió al entrenador Richard Páez debido a los malos resultados que había registrado durante el segundo semestre en el fútbol colombiano y días después confirmaron la contratación del entrenador argentino Nicolás Chiesa; a partir de la llegada de Chiesa, el club 'rojinegro' empezó a tener mejores actuaciones hasta lograr ubicarse en posiciones de clasificación.

Jonathan Risueño arremetió contra Lucas González tras la derrota de Nacional vs. Cúcuta

Jonathan Risueño, entrenador español con reciente pasado en Deportivo Pasto y quien tuvo un gran rendimiento en el primer semestre del 2026, se ha caracterizado por protagonizar varias polémicas en ruedas de prensa por discusiones con periodistas, además de sus polémicos comentarios a través de redes sociales.

Esta vez, arremetió contra el entrenador Lucas González de Atlético Nacional y se refirió a su rendimiento contra los entrenadores argentinos: "El tecniquillo tiene que soñar con los argentinos porque no les gana nunca", escribió en su red social X, desatando todo tipo de reacciones de los usuarios.

La rivalidad entre ambos entrenadores había empezado en las fases finales del primer semestre, cuando el Deportes Tolima eliminó al Pasto de Risueño y cada uno lanzó una serie de indirectas en contra del otro.

Además, destacó el trabajo del entrenador Chiesa, señalando que el Cúcuta acertó en la decisión de contratarlo y que era lo que el equipo necesitaba en ese momento.

Risueño escribió curioso mensaje apoyando a Independiente Medellín

El pasado 17 de octubre, después de la derrota de Independiente Medellín en condición de local ante Once Caldas, el español publicó un curioso mensaje en su red social en apoyo al 'poderoso de la montaña': Siempre con el equipo del pueblo. Aguanten que vendrán noches grandes y con buen fútbol. Y defendiendo con garra. Como su gente. Tranquilidad que todo llega. Solo fe en Dios. Buenas noches", escribió Risueño.

A partir de ese mensaje, cientos de seguidores empezaron a especular con que el entrenador estaba postulándose como nuevo entrenador de Medellín en lo que consideran una falta de respeto contra el actual técnico, Amaranto Perea.

Hasta el momento no hay rumores sobre una posible salida de Perea del banquillo del Medellín y todo se reduce a simples mensajes de redes sociales.