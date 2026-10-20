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Cúcuta Deportivo sorprendió: venció a Atlético Nacional y apretó el grupo de los 'ocho'

Cúcuta Deportivo venció 1-0 a Atlético Nacional en el General Santander y se metió entre los ocho de la Liga BetPlay 2026. Así quedó la tabla de posiciones.

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo
Foto: Atlético Nacional

Sebastián Montañez

octubre 20 de 2026
08:27 p. m.
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Cúcuta Deportivo consiguió una importante victoria en la Liga BetPlay 2026 al derrotar 1-0 a Atlético Nacional este martes 20 de octubre, en el estadio General Santander.

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El conjunto motilón aprovechó su condición de local y dio un golpe en la tabla de posiciones, en plena lucha por ingresar a los ocho mejores del campeonato.

El compromiso se disputó ante más de 20.000 espectadores, que acompañaron al equipo rojinegro en una noche que terminó con celebración en las tribunas.

Cúcuta Deportivo derrotó a Atlético Nacional con un autogol

El único tanto del encuentro llegó al minuto 18, cuando Neider Parra terminó enviando el balón a su propia portería, una acción que permitió al conjunto local tomar ventaja en el marcador.

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A partir de ese momento, Cúcuta tuvo la tarea de defender el resultado frente a un Atlético Nacional que llegó al compromiso ubicado entre los primeros lugares del campeonato.

Pese a la diferencia en la tabla de posiciones, el equipo nortesantandereano logró quedarse con los tres puntos y sumar una victoria que puede resultar determinante en la recta final de la fase regular.

Para Nacional, la derrota representa un tropiezo en su intención de mantenerse cerca del liderato.

Así quedó Cúcuta en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con este resultado, Cúcuta Deportivo llegó a 21 puntos y se metió entre los ocho primeros equipos del campeonato, aumentando la presión sobre sus rivales directos por la clasificación.

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Por su parte, Atlético Nacional permaneció en la segunda posición con 26 unidades, aunque dejó escapar una oportunidad para seguir sumando en la parte alta.

La victoria también le permite al conjunto motilón ganar confianza de cara a sus próximos compromisos y la tabla del descenso.

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