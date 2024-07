¿Qué le pasó a Lorelei Tarón y a su hija? Los motivos detrás del incidente

En un imprevisto giro, Lorelei Tarón, esposa del futbolista Radamel Falcao, y una de sus hijas se vieron envueltas en un incidente doméstico que llamó la atención de los seguidores del deporte. El percance, ocurrido en su residencia llevó a Falcao a tomar la decisión de no asistir al próximo partido de su equipo, Millonarios, en Valledupar contra Alianza Fútbol Club.

Millonarios se pronunció acerca de la situación de Lorelei Tarón y familia de Falcao

Millonarios emitió un comunicado oficial para abordar la situación, destacando que se trataba de “un percance doméstico que afectó a su familia”. Aunque el comunicado no entró en detalles exhaustivos, se aseguró a los aficionados que tanto Lorelei como sus hijos están “en observación, pero fuera de peligro”. Esta declaración buscó calmar las preocupaciones generadas entre los seguidores del equipo.

La noticia tomó fuerza después de que se publicara una fotografía en las redes sociales mostrando a Lorelei Tarón en una clínica, con una mascarilla de oxígeno sobre su rostro. La imagen, acompañada de un mensaje que decía “un sustico”, intensificó la preocupación entre los seguidores, quienes quedaron con la incertidumbre sobre el estado de salud de la familia.

¿Qué le pasó a Lorelei Tarón y a la familia de Falcao?

Según el periodista deportivo Alexis Rodríguez, el incidente se originó en la piscina de la residencia de la familia de Falcao, que cuenta con un sistema de calefacción. Rodríguez informó que hubo una fuga de gas, lo que afectó a Tarón, a una de sus hijas y a los suegros del futbolista.

Aunque la situación no fue grave y todos se encuentran fuera de peligro, la familia permanece bajo observación médica para asegurarse de que no haya complicaciones adicionales. Falcao, que no estaba en casa en el momento del incidente, tomó la decisión de quedarse con su familia para brindarles apoyo durante esta lamentable situación.

La ausencia de Radamel Falcao en el partido programado para el fin de semana representa una baja significativa para Millonarios, pero la prioridad en este momento es la recuperación y bienestar de su familia. Se espera que la situación se resuelva pronto y que el futbolista pueda regresar a su rutina habitual con la tranquilidad de saber que sus seres queridos están en óptimas condiciones de salud.