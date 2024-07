Falcao no se quedó callado y se pronunció sobre la actuación de Nicolás Gallo

El juego entre Millonarios vs. Atlético Nacional por la sexta fecha del fútbol colombiano estuvo envuelto entre varias polémicas, esto teniendo en cuenta las decisiones que tomó Nicolás Gallo, juez del compromiso, y que de una u otra manera perjudicaron seriamente al conjunto que dirige Alberto Gamero.

Ante la polémica actuación que tuvo Nicolás Galló y los tres expulsados que tuvo Millonarios, Radamel Falcao García, delantero del conjunto azul, no se quedó callado y dio su opinión de lo sucedido con la terna arbitral, afirmando que el juez central no tuvo la ayuda necesaria desde afuera para cumplir su labor de la mejor manera.

Radamel Falcao García dio su opinión de Nicolás Gallo

En zona de mixta del estadio El Campín, Radamel Falcao García explicó en primera instancia que toca dejar trabajar a los árbitros, quienes han mostrado una tensión al momento que tienen que dirigir de Millonarios, haciendo que su trabajo se vea empañado por algunas acciones polémicas que han perjudicado al equipo azul.

“Yo creo que debemos tratar de no pelear tanto con el juez, pero en muchas ocasiones hay cosas en el terreno de juego que el juez no alcanza a ver y la gente que está afuera lo tiene que ayudar. Toca dejar trabajar los árbitros y siento que hay tensión cuando le van a dirigir a Millonarios, pero hay que dejarlos trabajar tranquilos y respetar la labor que hacen”, aseguró el Tigre.

Cabe mencionar que durante el compromiso, Nicolás Gallo expulso a Iván Arboleda, Leonardo Castro y Orlando Rojas, estos dos últimos salieron del terreno de juego por protestar las decisiones del juez en el segundo tiempo, las cuales perjudicaron seriamente los intereses del cuadro capitalino.

Alberto Gamero también se pronunció sobre Nicolás Gallo

Otras de las personalidades que se refirió al trabajo realizado por Nicolás Gallo en el Estadio El Campín fue Alberto Gamero, quien también mostró su disgusto por la actuación del árbitro, quien dejó que Alfredo Morelos provocara a todos los aficionados azules tras la segunda anotación del conjunto antioqueño.

“No soy la persona adecuada para venir a juzgar al árbitro, yo le dije que sí me molestó lo que hizo Morelos, porque está bien que festejen que hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Sin embargo, salimos perjudicamos nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leonardo Castro; eso fue lo que le pedí”, agregó Gamero.