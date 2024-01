"Me irrespetaron": Rafa Pérez explotó contra San Lorenzo y aseguró que jugará en Junior

Junior de Barranquilla sabe muy bien que va a jugar una fase de grupos de Copa Libertadores y lo está demostrando con las contrataciones que ha realizado hasta el momento. Víctor Cantillo, Yimmi Chará y Rafael Pérez engalanan una lista que completan Fabián Cantillo, Roberto Hinojosa, Marco Pérez y Brayan Castrillón.

A eso se le suma que la base del equipo titular que salió campeón en diciembre no tendrá bajas, o al menos ese es el reporte hasta el momento. Con eso, el 'tiburón' quedará muy bien reforzado para el torneo local e internacional.

San Lorenzo amenazó con demandar a Rafa Pérez en Fifa

Sin embargo, en las últimas horas se armó una polémica grande respecto al fichaje de Rafa Pérez. El jugador consideró que tenía todo a su favor para rescindir unilateralmente su contrato con San Lorenzo por justa causa, pero en Argentina aseguraron que no es así y que el club demandaría al jugador colombiano ante Fifa por irrespetar el vínculo.

El 'ciclón' tiene una deuda con Pérez que alcanzaría los 300.000 dólares. La semana pasada venció el plazo máximo del pago y Marcelo Moretti, presidente electo del club argentino, declaró que iban a cancelarlo para evitar que el defensor saliera libre y aunque en realidad sí hicieron un pago, el monto habría sido apenas del 10 % del total, por lo que Pérez, respaldado por Fifa, negoció su llegada a Junior como agente libre.

Rafa Pérez contó detalles de su situación en San Lorenzo

En tanto, desde San Lorenzo afirman que Rafa Pérez incumplió con el contrato y que iban a demandarlo ante las entidades correspondientes, pero el jugador se refirió y dio detalles de la situación, revelando que incluso el club ha faltado a su palabra y lo dejado plantado en varias oportunidades.

"Al hincha de San Lorenzo, aprovecho esta oportunidad para decirles, con todo el respeto que me merece una persona que no conozco que recién acaba de llegar, que es el actual presidente, sí le quiero decir que no sé con qué intención dice que está totalmente al día con Rafael Pérez cuando no es así. Tenemos las pruebas suficientes para demostrarlo", comenzó el cartagenero en su declaración a medios de comunicación.

"Sí es real que en el momento que él habló me pagaron, pero me pagó no más que el 10 % de la deuda que tienen conmigo y efectivamente por eso nosotros, mediante Fifa y mediante los abogados de la empresa de mi representante, llevamos todo el proceso y hemos tomado la decisión, avalada por Fifa con todo el medio jurídico, para hacer todo lo que hemos hecho y por ende tener la oportunidad de regresar hoy al equipo que queríamos", añadió.

"San Lorenzo me irrespetó"

Es más, Rafa Pérez reveló que notificó varias veces a San Lorenzo acerca de las demandas que podía realizar por la falta de pago y que como respuesta recibió varias promesas, incluyendo una en la que le afirmaban que ya le habían girado el dinero a su cuenta, pero eso nunca fue real.

"Esta no es la única intimación que yo envié a San Lorenzo, hay un proceso de tiempo atrás y el incumplimiento fue constante. Yo siempre he dicho que mi familia está primero que cualquier otra cosa. A nosotros nos incumplieron y nos irrespetaron hasta el punto de decirme que ya ellos tenían la plata en la cuenta, me hicieron ir al banco una vez y no estaba la plata", concluyó.

La dura declaración de Rafa Pérez sobre su salida de San Lorenzo y la llegada a Junior.pic.twitter.com/NJJ8ce9iV9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2024

Así las cosas, el negocio entre Rafa Pérez y Junior no tiene ningún problema. Todo está amparado bajo el estatuto del jugador de Fifa y aunque en San Lorenzo insistan en las amenazas de demandar, el proceso no tiene forma de prosperar. El defensor es y será 'tiburón' para el 2024.

