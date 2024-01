Fin a la novela: Adrián Ramos seguirá en América de Cali y tendrá un nuevo rol

Todo tan de novela, todo tan fútbol colombiano. 10 días después de haber anunciado de manera oficial su salida con video de despedida incluido, América de Cali reversó su decisión y arregló el regreso de Adrián Ramos.

Tulio Gómez, presidente del club, se reunió con el jugador el miércoles y este jueves se conoció que llegaron a un acuerdo para que el histórico delantero continúe para este 2024. La salida de Ramos había generado una enorme disconformidad entre la hinchada y no solo por lo que significa para el equipo sino por su buen rendimiento en 2023.

Aunque no fue titular en gran parte del año, 'Adriancho' tuvo un buen balance con 12 goles y ocho asistencias en 43 partidos disputados. Un rendimiento que deja ver que a pesar de que en dos semanas cumplirá 38 años, todavía sigue siendo un jugador determinante y su calidad está intacta.

¿Por qué Adrián Ramos había salido de América de Cali?

El contrato de Adrián Ramos con América de Cali finalizó el pasado 31 de diciembre y en principio no fue renovado. De acuerdo a algunas versiones desde Cali, el delantero no tenía una buena relación con el expresidente Mauricio Romero y por eso habría decidido no continuar. Aparentemente, esa situación habría sido el detonante para que Romero fuera despedido de su cargo y en su reemplazo llegara Marcela Gómez, hermana de Tulio.

Con ese cambio de fichas en la presidencia del club, la relación con Ramos mejoró en los últimos días y fue clave para que aceptara a sentarse a dialogar con Tulio Gómez para llegar a un acuerdo para su continuidad. Finalmente se dio y el ídolo de América firmará un nuevo vínculo por un año más y cumplir así su deseo de jugar los últimos años de su carrera en el equipo de su corazón.

El nuevo rol de Adrián Ramos en América

Al mismo tiempo, en la rueda de prensa de presentación de Marcela Gómez este jueves, se confirmó que Adrián Ramos también estará vinculado al staff deportivo del club, pensando en seguir con los 'diablos rojos' en un futuro cuando decida retirarse como jugador.