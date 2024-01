Nuevo capítulo en el futuro de Rafael Santos Borré: desde Alemania desmienten acuerdo

Durante los últimos días, el nombre de Rafael Santos Borré ha sido muy mencionado en Brasil, Argentina y Alemania, teniendo en cuenta que se ha dado a conocer que Internacional y River Plate estarían interesados en el delantero barranquillero, quien ha mostrado su deseo de salir de Alemania en este mercado de fichajes.

La última noticia que se dio a conocer este jueves 11 de enero llegó desde Brasil, puesto que se dio a conocer qué miembros de la junta directiva del Internacional estarían en Alemania para cerrar el fichaje del Rafael Santos Borré, quien al parecer también habría llegado a un acuerdo económico con el cuadro brasileño.

Nuevo capítulo en el futuro de Rafael Santos Borré

"El presidente Alessandro Barcellos, el gerente de mercado Deive Bandeira y el ejecutivo legal Felipe Dallegrave se encuentran en Alemania para completar la compra del delantero centro colombiano. Hay optimismo entre los líderes. El club espera anunciarlo durante el fin de semana", aseguró el diario Globo Esporte.

No obstante, ante la noticia que surgió en Brasil, desde Alemania aseguran que el acuerdo entre Werder Bremen, Eintracht Frankfurt y Rafael Santos Borré no estaría cerrado, ya que el equipo verde no estaría dispuesto a dejar salir al delantero colombiano, y estaría pidiendo una gran cantidad para rescindir su contrato antes de lo establecido.

Según el diario DeichStube, las directivas del Werder Bremen no estarían dispuestos a dejar Rafael Santos Borré, a pesar de la poca continuidad que ha tenido el colombiano durante esta temporada, afirmando que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del colombiano.

“El director deportivo Frank Baumann niega un cambio inminente de Rafael Borré. El equipo de Bremen no quiere dejar ir al colombiano”, aseguró la página en mención sobre las declaraciones que le dio miembros de la junta directiva del club.

(+) #Werder-Sportchef Frank Baumann dementiert einen bevorstehenden Wechsel von Rafael #Borré. Die Bremer wollen den Kolumbianer nicht ziehen lassen👉https://t.co/EpovuiFa1f



Alle Werder-News sind weiterhin kostenlos in der #DeichStube-App: https://t.co/WVhJamAXdF pic.twitter.com/ZgAXzjx8Rn — DeichStube (@DeichStube) January 11, 2024

¿Rafael Santos Borré llegó a un acuerdo con Internacional?

Según dio a conocer Felipe Sierra, periodista de Win Sports, Rafael Santos Borré tendría todo arreglado de palabra que sea nuevo jugador de Internacional durante mercado de fichajes, pues luego de varias reuniones, el delantero de la Selección Colombia aceptó la oferta millonaria para aterrizar en Brasil.

“Se acaba de cerrar y pactar el último detalle (la salida de #WerderBremen). Rafael Santos Borre (28) tiene todo verbalmente listo para ser nuevo jugador de #Internacional 🇧🇷 por los próximos 3 años, como contó César Luis Merlo. El club brasileño pagó cerca de 6 M€ para su salida”, aseguró el periodista en mención.