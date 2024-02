Ramón Jesurún apoyó a Imer Machado, a pesar de las polémicas: "Es serio y trabaja muy bien"

Las múltiples polémicas en el arbitraje colombiano se ganaron el centro de atención en la conversación del balompié nacional. Decisiones controversiales en el Envigado vs. América y, más recientemente, Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla han dado de qué hablar. A pesar de los señalamientos, Ramón Jesurún le dio un espaldarazo a Imer Machado.

Machado, actual director de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano, ha recibido todo tipo de críticas por la floja labor de los referís a lo largo y ancho del país. Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos colombianos de mayor experiencia, puso en tela de juicio el trabo del ex árbitro casanareño, de 50 años, con nueve finales en su haber.

"No debe continuar. No es la persona competente, ha priorizado a sus amigos y esto no es de amigos, es de capacidad. Pero lamentablemente aquí todo es así. Si mira el Gobierno, son amiguistas. El hijo del DT Lorenzo trabaja con la Selección. Imer protege a sus amigos, que generalmente no son los mejores árbitros, y eso está llevando por mal cause este asunto", señaló el comentarista de Win Sports, durante la presentación de la segunda edición de su libro 'Palabras Mayores'.

No puede quedarse ahí, Ramón, que es el responsable de moverlo, sabe en qué momento lo tendrá que hacer y tarde o temprano lo tendrá que sacar, antes de que esto vaya a mayores", concluyó.

¿Qué defendió Ramón Jesurún sobre Imer Machado?

“Eso es un tema de resorte de la comisión arbitral y de la Federación. Yo siempre lo he dicho, el fútbol genera toda la polémica y todas las voluntades de opinión de todos. Aquí hay una estructura, hay una administración, un trabajo por detrás que tenemos que preservar. Hacer arbitraje en el mundo no es fácil. El fútbol, pese a la llegada del VAR, sigue generando polémica”, empezó diciendo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en conversación con medios de comunicación.

"Imer Machado es un hombre serio": Ramón Jesurún

“Machado es empleado nuestro y es un hombre que yo sé que trabaja muy bien, que es un hombre serio. Qué responsabilidad puede tener Machado por un eventual error arbitral o error de interpretación. El arbitraje en Colombia, comparado con otros arbitrajes del mundo, es bastante bueno”, concluyó.