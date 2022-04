Jesurún dio la cara: Alfaro, Gareca, Rueda, Pékerman y eliminación Selección Colombia

Luego de varias semanas tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol tomó la decisión el lunes de anunciar la desvinculación de Reinaldo Rueda como entrenador y además, este martes su presidente Ramón Jesurún habló por primera vez y se refirió sobre quién será el próximo técnico.

“Eso no lo podemos saber. La idea es lo más pronto posible, pero hay que hacerlo con calma. Cualquiera que sea el nombre, despertará polémica, pero lo que intentamos a partir de hoy es la búsqueda de la persona que consideremos ideal para este proceso“

Además, en declaraciones a Caracol Radio, el dirigente se refirió a posibles candidatos como los argentinos Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca.

“No tenemos nombres. En el caso de Alfaro quiero ser claro: es totalmente falso. Tiene su contrato con una Federación, al igual que Ricardo Gareca. Ese rumor es absolutamente falso. No hay nombres ni candidatos, aunque hay 30.000 llamadas de empresarios que tienen el técnico ideal para nosotros”

Sin embargo, al descartar a ambos técnicos, Jesurún no cerró la puerta a un entrenador extranjero.

“No tenemos ninguna preferencia. Lo ideal es buscar a la persona, ojalá especializada en selecciones, aunque todos tuvieron una primera vez. El fútbol es uno solo, la nacionalidad puede ser cualquiera”, y además se refirió a la posibilidad de un entrenador que este dirigiendo alguna selección en el Mundial de Catar 2022.

“Es un dilema que existe, pero no nos podemos limitar a esperar el Mundial. Vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, pero con calma y mucho estudio. Si las circunstancias obligan a esperar el Mundial es otra cosa, pero no es lo que tenemos en mente”

Ramón Jesurún sobre Reinaldo Rueda y Selección Colombia

En otras declaraciones, el presidente se pronunció sobre la salida de Rueda.

“Con Reinaldo se termina un ciclo. Apuntábamos a clasificar al Mundial y ese proyecto no se logró. De común acuerdo terminó nuestra relación laboral. No se lograron los objetivos en lo deportivo. Fue muy doloroso, se trata de un excelente ser humano. No es fácil tomar este tipo de decisiones”, y no dudó en referirse a la eliminación de Catar 2022.

“El común de la gente, los hinchas, no solo ven el trabajo de la FCF sino lo que pasa con la Selección Masculina de Mayores. No hay ninguna queja del cuerpo técnico, entregamos todo a nivel de apoyo, pero los objetivos no se lograron. Esos siete partidos en los que no marcamos gol nos llevaron a la eliminación, un solo gol en alguno de esos juegos nos habría clasificado al menos a repechaje. Hay que seguir en la lucha”

Tras la eliminación, el silencio por parte de la FCF fue inmediato y por esa razón, antes las críticas recibidas, Jesurún no dudó en hacerles frente.

“Siempre los culpables son los directivos. Nosotros entregamos todo lo que podíamos dar. Cuando clasificamos a dos Mundiales no éramos los mejores, ni nos mencionaron, y ahora somos los culpables, eso es un contrasentido. La FCF trabaja en muchos frentes entendiendo que el producto principal y el de más interés es la Selección Masculina de Mayores”

Por último, Ramón Jesurún se refirió a la salida del argentino José Néstor Pékerman, quien clasificó a la selección a los últimos dos mundiales de fútbol.

”Hubo una rueda de prensa en la que Pékerman dejó claro que llegaba hasta ahí. Se retiró por voluntad propia”

Por último, sobre si Colombia jugará algún amistoso en lo que resta del año, Jesurún comentó lo siguiente:

“Somos muy atractivos. Después del sorteo del Mundial equipos asiáticos y europeos ven atractivos a Chile, Paraguay y Colombia para partidos amistosos. Tenemos el tema de que no hay técnico. Es muy posible y necesario que juguemos partidos amistosos antes del Mundial”, y sobre el proceso de juveniles, el presidente cerró diciendo:

“Desde la llegada del profesor Queiroz y luego con Rueda, siempre estuvimos integrados. Rueda asistió a prácticas de la Sub-17 y Sub-20. Lo logramos en este periodo”

