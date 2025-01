¿Por qué habría renunciado Efraín Juárez a Nacional? Problemas en el verdolaga

Efraín Juárez presentó de manera oficial su renuncia a la dirección técnica de Atlético Nacional en las últimas horas, una noticia sorprendente para la afición y el fútbol colombiano en general, pues el entrenador mexicano fue el último campeón de la Copa y Liga BetPlay y estaba a muy pocas semanas de disputar una nueva final con el elenco antioqueño.

El joven entrenador mexicano sorprendió a la directiva del cuadro antioqueño al presentarse este martes 14 de enero con su carta de renuncia e inmediatamente se reunió con los encargados para dialogar acerca del tema.

RELACIONADO Efraín Juárez renunció a Atlético Nacional

¿Por qué renunció Efraín Juárez a Nacional?

De acuerdo con la información revelada por varios periodistas que cubren al último campeón del fútbol colombiano, Juárez decidió renunciar por algunas diferencias con la directiva del club y la confección de la nómina para la temporada 2025.

Luego de coronarse campeón de la Liga y de la Copa del fútbol colombiano en los últimos cuatro meses, el entrenador al parecer no habría estado de acuerdo con el manejo del plantel por parte de las directivas.

Serían varios los nombres que estarían rondando la posible salida de Juárez el elenco verdolaga.

Al parecer al técnico mexicano no le habría gustado que la directiva del club no hiciera un mayor esfuerzo para retener a una de sus máximas figuras el semestre anterior como lo fue Marino Hinestroza, quien seguramente terminará regresando al fútbol estadounidense debido a que los verdolagas no alcanzaron las cifras que se estaban solicitando desde ese país.

De igual manera, el defensor lateral izquierdo Álvaro Angulo se marchará del plantel y muy seguramente jugará en el fútbol argentino la próxima temporada. Una baja bastante importante para el entrenador, pues era una ficha clave para lo que sería la campaña de este año.

Finalmente, existen rumores de que la casi concretada llegada de Matheus Uribe tampoco era de conocimiento por parte de Juárez y eso generó malestar en el entrenador.