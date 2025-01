En los últimos minutos se pudo confirmar que el joven entrenador mexicano Efraín Juárez presentó su carta de renuncia ante la directiva de Atlético Nacional. El club verdolaga intentará convencer el director técnico y en las próximas horas habrá tensión alrededor del último campeón del fútbol colombiano.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Juan David Londoño, en la mañana de este martes 14 de enero en el entrenador Efraín Juárez arribó a la sede de Guarne con la cara de su renuncia, la cual será analizada por la directiva antioqueña y se tomarán decisiones respecto a ello.

Efraín Juárez renunció a Atlético Nacional

Luego de haberse coronado campeón tanto de Copa BetPlay, como de la Liga colombiana, el técnico mexicano sorprendió este martes al presentar su carta de renuncia en medio de la pretemporada y a muy pocos días para que inicie el campeonato nacional.

Aunque todavía no se han revelado los motivos de la renuncia el entrenador de 36 años, todo indicaría que después de los títulos obtenidos en el fútbol colombiano, Juárez habría recibido algunas ofertas de clubes mexicanos, por lo que el técnico buscaría regresar a su país luego de conseguir éxito en el país cafetero.

El próximo fin de semana del 25 y 26 de enero iniciará el campeonato colombiano y Atlético Nacional debutará en condición de local frente a Once Caldas. La noticia de la renuncia de su entrenador no solo es una sorpresa enorme para la directiva y aficionados, sino que caería bastante mal, pues no daría tiempo de conseguir un nuevo técnico para que se haga cargo del inicio del torneo.

Vale la pena señalar que Juárez suma seis meses al frente del equipo verdolaga y ya suma dos títulos en el banquillo. Además del inicio del campeonato doméstico, Nacional también disputará el 29 de enero la primera final de la Superliga frente a Atlético Bucaramanga.

Desde Nacional confirmaron la renuncia de su entrenador y en las próximas horas se pronunciarán acerca de la controversial noticia.