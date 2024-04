¿Por qué Imer Machado sigue al frente del arbitraje en Colombia? Carlos A. Vélez da las razones

Uno de los grandes problemas que ha tenido el fútbol colombiano durante los últimos años es el arbitraje, lo que ha generado todo tipo de señalamientos e inconformismo de los equipos de la Liga Betplay y en el Torneo Betplay, quienes se han mostrado disgustados por la actuación de los jueces en cada uno de los partidos.

Una de las personas que ha sido fuertemente señalado por lo que está ocurriendo en el fútbol colombiano es Ímer Machado, actual director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol y que ha generado un fuerte disgusto entre los directivos por su labor durante los últimos años.

Razones por las que Ímer Machado sigue al frente del arbitraje

Ante las diferentes polémicas que se han generado en torno al arbitraje, Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, dio las razones por las que Ímer Machado sigue al frente de la Comisión Arbitral, a pesar del inconformismo y las solicitudes que han realizado los directivos del fútbol profesional colombiano.

“Todos queremos que Ímer Machado deje el puesto, pero no es fácil. Mientras no se consiga el reemplazo, Machado seguirá siendo el manejador de los árbitros (…) El problema no es solo Machado, el problema es la estructura que tiene el arbitraje en Colombia. Hay celos, envidias, pequeñas roscas y grupos que se bloquean entre ellos”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Además, el periodista del Canal RCN aseguró que hasta el momento se manejan dos posibilidades para que sean el reemplazo de Ímer Machado. Uno de ellos es Wilmar Roldan, pero el juez que sigue activo, teniendo una posibilidad de seguir su carrera en Medio Oriente. El segundo es Hernando Buitrago, pero este desempeña un rol clave en la Conmebol.

¿Ímer Machado saldría de la Comisión Arbitral?

Desde muchos sectores se ha pedido un nuevo aire en la Comisión para así ver un verdadero cambio y que las polémicas queden atrás, pues las malas decisiones de los árbitros muestran una clara falta de preparación en la formación y eso, al final, termina perjudicando el espectáculo dentro de las canchas.

