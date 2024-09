La reacción de Richard Ríos a las quejas de los argentinos que se hizo viral en redes

El partido entre Colombia y Argentina por la octava jornada eliminatoria sigue dando de qué hablar después de la victoria del combinado tricolor sobre los actuales campeones del mundo y en las últimas horas se hizo viral un video de Richard Ríos en el que el jugador no pudo ocultar su reacción ante las quejas de los argentinos por el “polémico” arbitraje del juez central.

Colombia se impuso 2-1 frente a Argentina en la ciudad de Barranquilla y tanto los jugadores de la albiceleste como su cuerpo técnico se quejaron del arbitraje y las dudas que les dejó la jugada del penal sobre Daniel Muñoz, que James Rodríguez convirtió en el gol definitivo para el triunfo.

Después de revisar el VAR, el árbitro central chileno señaló pena máxima a favor de Colombia, la cual hizo efectiva James Rodríguez y los cafeteros terminaron imponiéndose en el resultado final con esta anotación.

A raíz de esta jugada, las quejas de los jugadores y el cuerpo técnico argentino fueron llegando y Lionel Scaloni, entrenador albiceleste, no ocultó su enfado en la rueda de prensa post partido señalando que para él no era una falta clara.

“En realidad, si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal, él lo vio, yo sinceramente no es que no vea; el fútbol es un fútbol que también hay que mirar lo que hay alrededor. Lo que hizo Muñoz, él no protesta en ningún momento, bienvenido para su equipo, ya está, no hay que darle mucha vuelta. El penal condiciona el partido, podíamos intentar empatar, pero es evidente que sobre todo a nivel psicológico a ellos les dio y a nosotros nos puso nerviosos. Y hasta tuvimos para empatarlo”, dijo el entrenador gaucho durante la rueda de prensa.

Reacción de Richard Ríos

A todo esto, Richard Ríos, jugador de la selección Colombia reaccionó en rueda de prensa y no pudo ocultar una sonrisa al momento en el que le hablaron sobre las quejas del entrenador argentino sobre la jugada polémica.

“La acción de penal, parece dudosa, parece polémica, dice el profesor Scaloni. Lo duda mucho que haya sido. ¿Usted qué opina de esa acción?”, dijo el periodista.

Richard Ríos inmediatamente reaccionó e intentó ocultar su sonrisa por la pregunta tapándose el rostro, un gesto que se hizo viral en redes sociales y que es celebrado por muchos hinchas colombianos.