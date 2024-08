Referente de la Selección Colombia se deshizo de la medalla de la Copa América 2024

El pasado 14 de julio, la Selección Colombia perdió la final de la Copa América 2024 contra su similar de Argentina. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no pudieron defender su invicto y perdieron 1-0 en el Hard Rock Stadium (Miami, Florida). Un gol de Lautaro Martínez en la prórroga le dio el subcampeonato a la 'albiceleste'. Carlos Cuesta, zaguero de la 'tricolor' reveló qué hizo con la medalla de plata.

Cuesta se ganó un puesto en el once de Lorenzo después de la lesión de Jhon Lucumí. Después del partido inaugural contra Paraguay se ganó el puesto y conformó una buena dupla junto a Dávinson Sánchez. Protagonizó un buen partido contra el equipo de Lionel Scaloni; sin embargo, algunos le reprochan que pudo hacer algo más para frenar al 'Toro' en la jugada que significó el título.

A sus 25 años, el central surgido en Atlético Nacional, se convirtió en uno de los pilares de la defensa colombiana y espera seguir 'peleando' por un puesto, de cara al regreso de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. A pesar de que no le dio valor a la medalla; resaltó la experiencia conseguida en territorio estadounidense.

¿Qué hizo Carlos Cuesta con la medalla de la Copa América 2024?

“Las medallas del segundo puesto no merecen un lugar especial en mi mente. Incluso la dejé en Colombia. Si hubiera sido una medalla de oro, me la traía para Genk (risas)”, señaló Cuesta, en una conversación con el medio 'HBvL'.

“Fue una gran medida de valor. Competí contra Lionel Messi, Vinícius, Rodrygo, todos los mejores jugadores del mundo. El hecho de que pude manejar el nivel me hace muy feliz. Sobre todo porque no esperaba estar así de antemano”, concluyó.

Carlos Cuesta y su gran recibimiento por el Genk

“¡Excelente! Tanto los jugadores como el cuerpo técnico me han acogido muy bien. Recibí felicitaciones de todos porque hice un muy buen torneo. Por supuesto que me decepcioné un poco porque perdimos la final. Soy un jugador que quiere ganar a toda costa, incluso en una final así. Una última plaza por sí sola no es suficiente. Pero ser recibido así en el club me atrapó”, sentenció el 'cafetero'.