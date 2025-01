Javier Gandolfi reveló los refuerzos que espera en Nacional: ¿Morelos y Marino?

Javier Gandolfi y todo su cuerpo técnico fueron presentados en la tarde de este miércoles 22 de enero oficialmente por la directiva de Atlético Nacional y el entrenador argentino respondió algunas preguntas a la prensa que llegó hasta la sede de Guarne, a los que les reveló las posiciones que espera poder reforzar de cara a la temporada 2025.

Luego de la repentina renuncia por parte de Efraín Juárez al banquillo de Nacional, la directiva verdolaga emprendió la tarea de buscar un nuevo cuerpo técnico que pudiera sumarse lo antes posible y unos días antes de que inicie el campeonato colombiano, Javier Gandolfi fue presentado oficialmente con la camiseta del elenco antioqueño.

Refuerzos para el 2025

En medio de la rueda de prensa que se llevó a cabo en la tarde de este miércoles, Javier Gandolfi respondió algunas preguntas en las cuales le consultaron sobre si está cómodo con el plantel que tiene para el 2025 y el técnico argentino fue contundente al señalar que tiene una nómina muy experimentada para lograr lo objetivos.

Gandolfi señaló que espera poder ponerlos a punto para la final de la Superliga frente a Atlético Bucaramanga e indicó que espera poder tener novedades sobre un centrodelantero.

Refuerzos para el 2025: “Necesitamos reforzar con dos o tres jugadores. Tendrán novedades en las próximas horas. Esperamos poder cerrar un centrodelantero pronto”, haciendo referencia aparentemente a Alfredo Morelos, quien sería confirmado en las próximas horas.

Finalmente, sobre Marino Hinestroza, ficha que quiere toda la afición verdolaga para el 2025, el entrenador indicó que espera buenas noticias próximamente.

“Es un jugador que no sé si está cerrado o no, pero es una posibilidad. Nos va a potenciar mucho lo que es el juego de mitad de cancha hacia adelante. Nos va a venir muy bien. Si ya está cerrado, me pondría muy feliz”.