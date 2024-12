¡Sorpresa! Luis Díaz recibió regalo de sus compañeros y no pudieron parar de reír

El delantero colombiano Luis Díaz ha sido nuevamente tendencia en redes sociales, luego de que el Liverpool publicara un gracioso video del cafetero, quien recibió un regalo por parte de sus compañeros de plantel en esta época navideña y explotaron de la risa por un curioso momento.

Los laterales del Liverpool y grandes amigos de ‘Lucho’, Alexander Arnold y Robertson fueron quienes decidieron sorprender al colombiano con un particular regalo de Navidad y durante algunos segundos no pudieron parar de reír.

Regalo del Liverpool a Luis Díaz

‘Lucho’ ha realizado un par de temporadas con el Liverpool bastante buenas y los hinchas ‘Reds’ quisieron rendirle un homenaje coreando una canción cada vez que el colombiano es protagonista de un partido.

“Luis Diaz, he’s from Barrancas, and he plays for Liverpool…”, dice parte de la canción que se ha hecho muy reconocida entre los aficionados de la Premier League.

De esta manera, y teniendo en cuenta la canción que han creado los hinchas del Liverpool para el colombiano, el equipo decidió regalarle al guajiro un ‘Papá Noel’ que interpreta la icónica melodía que suena cada ocho días en el Anfield.

Díaz agradeció a sus dos compañeros por tener tan gran detalle con él, pero segundos después fue cuando llegaron las risas entre los tres protagonistas.

Los dos defensores decidieron regalarle una foto icónica a ‘Lucho’ y la elegida fue una del guajiro pequeño y cuando tenía un corte de cabello bastante particular, por lo que los tres vieron la imagen y explotaron de la risa, demostrando una vez más así el gran ambiente que hay en el grupo con una de las figuras del club, el cafetero Luis Díaz.