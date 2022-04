Reinaldo Rueda y su futuro con la Selección Colombia: ¡ya hay fecha definitiva!

Reinaldo Rueda fue claro en afirmar que su continuidad en la Selección Colombia estaba ligado a lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022 y tras no cumplir el objetivo, su salida es inminente.

Sin embargo, la dirigencia de la Federación Colombia de Fútbol, en cabeza de Ramón Jesurún no se ha pronunciado aún y según la periodista de La FM. Darcy Quinn, ya hay fecha para que haya una noticia respecto a la Selección Colombia.

En ‘Los Secretos de Darcy en La FM’, después de Semana Santa el Comité Ejecutivo de la FCF de reunirá para decidir la continuidad del estratega colombiano al frente del combinado ‘Tricolor.

“Después de Semana Santa se reúne el Comité Ejecutivo para decidir sobre si sigue o se va. Lo que sí está claro es que Rueda no está buscando ningún tipo de indemnización ni de arreglo y, además todo estaba claro en una cláusula de su contrato: si no clasificaba se terminaba el contrato y no clasificó Colombia al Mundial de Catar”

Dejando claro la periodista que Reinaldo Rueda no busca ningún tipo de indemnización y arreglo, lo más seguro es que el técnico no siga al mando de la Selección Colombia y esa sería la noticia que se confirmaría tras Semana Santa.

Después de Semana Santa se anunciará su salida oficialmente, empieza la búsqueda del nuevo técnico y la discusión de si es nacional o extranjero etc.

Reinaldo Rueda y su situación en la Selección Colombia

El técnico vallecaucano firmó un vínculo hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas y la instrucción era clara: si clasificaba a Catar, continuaba; de lo contrario, se iba.

Con información del periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, Reinaldo dejó de ser el seleccionador nacional de manera automática tras el fracaso en el camino al próximo mundial, pues en el contrato estaba estipulada su salida inmediata si no alcanzaba el objetivo.

Reinaldo Rueda tenía las horas contadas en la Selección Colombia, de hecho, se especula con que tendría conversaciones avanzadas para convertirse en nuevo director técnico de Atlético Nacional, pero para eso debe darse primero su salida de manera oficial de la 'Tricolor'.

