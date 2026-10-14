Presidente de la Dimayor arremetió contra Sencia por el estado de El Campín

La suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el martes 13 de octubre por la Liga BetPlay II-2026, desató una controversia por las condiciones de la cancha de El Campín. La Dimayor determinó que el compromiso no podía disputarse debido al estado del terreno de juego.

¿Qué le reclamó el presidente de la Dimayor a Sencia?

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor se pronunció tras suspensión del partido entre Millonarios vs. Once Caldas.

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Nosotros revisamos la cancha y fuimos con expertos, pero el experto que tenía Sencia, el doctor Cardona, le certificó a todo el país de que hoy había fútbol. Hay grabaciones y tenemos por escrito de que Sencia nos certificó que hoy habría fútbol, afirmó el dirigente, en declaraciones para ESPN.

Además de contar con el aval de Sencia, Millonarios también había aprobado jugarse:

Millonarios nos acompañó durante todo el tiempo. Millonarios fue el que aceptó que el partido se hiciera hoy.

Presidente de la Dimayor cuestionó el manejo de El Campín

El presidente de la Dimayor también expresó su inconformidad con las condiciones generales del estadio y afirmó que los problemas no se limitan al terreno de juego.

Nadie sabe lo que hay detrás. Desafortunadamente, desde que Sencia cogió El Campín, hemos visto cómo se deterioró no solo la cancha, sino también las instalaciones físicas, donde también tenemos inconvenientes, manifestó Zuluaga.

El dirigente agregó que la Dimayor enfrenta dificultades para recibir invitados en el escenario, entre ellos autoridades deportivas y personas interesadas en invertir en el fútbol colombiano.

Hoy ya no tenemos un palco donde invitar a alguna autoridad deportiva, donde invitar a alguien que quiera invertir en el fútbol colombiano, porque Sencia es el dueño de todos los escenarios y de todas las sillas que tiene El Campín, señaló.

¿Qué pasó con el partido entre Millonarios y Once Caldas?

El compromiso, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, estaba programado para las 8:30 p. m. del martes 13 de octubre. Sin embargo, fue suspendido minutos antes del pitazo inicial debido al estado de la gramilla, que no ofrecía las condiciones requeridas para disputar el encuentro.

La situación también generó una reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien pidió al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso por un posible incumplimiento de Sencia en su obligación de mantener la cancha en condiciones adecuadas para los partidos.