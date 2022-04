Revelan detalles de cirugías de Egan Bernal: la fortuna que costó su tratamiento

La vida de Egan Bernal estuvo pendiendo de un hilo hace algunos meses tras el fuerte accidente que sufrió en las carreteras de Colombia en donde se chocó a una gran velocidad con un bus intermunicipal que se encontraba detenido.

El pedalista colombiano fue trasladado inmediatamente a la Clínica de la Sabana en donde fue atendido por especialistas, quienes inicialmente daban partes poco alentadores, pues el accidente había sido bastante grave y el campeón del Tour de Francia 2019 tenía muy pocas posibilidades de volver a montarse en una bicicleta.

Le puede interesar: Dani Martínez le dedicó a Egan Bernal su victoria de etapa en la Vuelta al País Vasco

Sin embargo, en tiempo récord, el zipaquireño ha llevado su recuperación de la mejor manera y ya recorre nuevamente las carreteras del país para empezar con su preparación de cara a las grandes competencias con el Team Ineos.

“Esta recuperación también ha sido gracias a la buena energía que todas las personas me enviaron… A todos nos sorprende, la verdad, cuando me desperté en el hospital y supe todo lo que me había pasado, nunca imaginé en dos meses ya estar montando bicicleta. Gracias a Dios la recuperación ha sido bastante rápida”, dijo Egan hace algunos días para Noticias RCN.

Vea también: “Nunca imaginé en dos meses ya estar montando bicicleta”: Egan Bernal en Noticias RCN

El campeón colombiano tuvo un tratamiento bastante complejo en la Clínica y debido a las complicadas cirugías que se le realizaron, su proceso tuvo un millonario valor.

De acuerdo con información del médico Carlos Santana, que habló con Marca Claro sobre el tratamiento que recibió Egan Bernal en la Clínica de la Sabanal, el especialista indicó que todas las cirugías y procedimientos que recibió Bernal durante su hospitalización pudieron llegar a costar, aproximadamente unos 400 millones de pesos.

El valor tan alto se debe a que el tratamiento de Egan fue bastante especializado por los médicos, pues el zipaquireño estuvo incluso varios días en la unidad de cuidados intensivos.

Más información: ¡Qué me lesionen a mí! El reclamo de Egan Bernal durante el partido Venezuela vs Colombia

Además, el especialista también dejó claro que este dinero no incluyó el proceso de terapias que realizó Bernal semanas después de recibir el alta en la Clínica.