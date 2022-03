¡Qué me lesionen a mí! El reclamo de Egan Bernal durante el partido Venezuela vs Colombia

En medio de su grandiosa y emocionante recuperación, el ciclista colombiano, Egan Bernal, manifestó en redes sociales su apoyo a la Selección Colombia en el partido crucial que disputa contra Venezuela, el cual define el futuro de la Tricolor en la lucha por clasificar al Mundial de Catar 2022.

A través de su cuenta de Twitter, el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia reclamó por una falta que le hicieron a Luis Díaz, y con sarcasmo, trinó: “Uyyyy no... Que me lesionen a mí, pero no a Luchito Díaz”.

Cabe recordar que Bernal sufrió un terrible accidente que por poco lo deja por fuera de las carreteras; sin embargo, contra todo pronóstico, el pedalista salió adelante y, tras varias semanas de recuperación intensa, ya hace trabajos en bicicleta junto a su equipo de trabajo.

Uyyyy no... Que me lesionen a mi pero no a Luchito Díaz — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 30, 2022

Reencuentro entre Pékerman y jugadores de la Selección Colombia

En el marco de este duelo de alta tensión, los jugadores colombianos se enfrentaban a otra realidad y es que se miden contra la Vinotinto que ahora dirige José Néstor Pékerman, exentrenador de Colombia, quien llevó al equipo nacional a dos mundiales seguidos: Brasil 2014 y Rusia 2018.

En la etapa de calentamiento y después de los actos protocolarios, los jugadores cafeteros se dirigieron al banquillo venezolano en donde se encontraba el estratega argentino y sus colaboradores, a quien saludaron con gran afecto.

Cabe recordar que una buena parte de jugadores que están bajo la orden de Reinaldo Rueda, pasaron por las manos de Pékerman, por lo que el cariño y gratitud siempre estará presente, teniendo en cuenta lo hecho en el proceso anterior en la Tricolor.

De hecho, la base del equipo actual, con jugadores como James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Wilmar Barrios, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, entre otros, disputaron la Copa Mundo del 2018 con José Néstor Pékerman como el técnico.