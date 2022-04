“Nunca imaginé en dos meses ya estar montando bicicleta”: Egan Bernal en Noticias RCN

Egan Bernal es ejemplo de superación y fortaleza, pues en tiempo récord logró dejar la cama a un lado para montarse de nuevo a su bicicleta y avanzar en su recuperación, tras el fuerte accidente que sufrió hace unos meses, al estrellarse contra un bus de servicio público intermunicipal, en el que casi pierde la vida.

Justamente, para hablar sobre el proceso de recuperación y su estado de salud, Noticias RCN dialogó Bernal, campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, quien contó detalles de su presente tras superar varios días de dolor e incertidumbre.

“Esta recuperación también ha sido gracias a la buena energía que todas las personas me enviaron… A todos nos sorprende, la verdad, cuando me desperté en el hospital y supe todo lo que me había pasado, nunca imaginé en dos meses ya estar montando bicicleta. Gracias a Dios la recuperación ha sido bastante rápida”, dijo el ciclista del Team Ineos.

Bernal hizo énfasis en que su recuperación hasta él mismo le sorprendió, pues el parte médico inicial daba a entender que el proceso para volver a las pistas era largo y de mucha paciencia.

“Nuca pensé estar a los dos meses montando bicicleta; de hecho, cuando me dieron la autorización para hacer rodillas, pensé en 3-4 meses poder salir a la carretera, obviamente presionando a los doctores y al equipo para que me dejaran, pero nunca pensé que fuera en dos meses”, precisó.

Y añadió: “El cuerpo ha evolucionado muy bien y creo que ha sido gracias a la buena energía de todos”.

Egan Bernal y una nueva forma de ver la vida

El deportista oriundo de Zipaquirá dio detalles de su proceso de recuperación y lo que espera en los próximos meses. Aseguró que el accidente le cambió la forma de ver la vida.

“Siguiendo las indicaciones de los doctores, ellos son los que marcan el paso de qué se puede qué no se puede hacer. Obviamente, también entra a jugar las ganas que no tenga de salir adelante y de vivir la recuperación a su modo, es una mezcla de las dos cosas, los doctores e ir escuchando al cuerpo a ver hasta donde lo permite”.

“Ya uno ve la vida de uno forma diferente, el hecho de poder caminar, poder compartir con mi mamá, saber que voy a llegar a la casa y está ella, son cosas que tal vez antes uno no valoraba tanto, pero que ahora se valora mucho más. La vida a uno le cambia bastante con ese tipo de cosas… Aún no me tocaba, y me encontré con buenas personas que ayudaron a que siguiera con vida, los milagros existen, agradecido con Dios por esta segunda oportunidad”.

Por último, Egan afirmó que no forzará su recuperación, pues se dará el tiempo que sea necesario para volver a competir.

“Prefiero no colocarme una fecha porque sería colocar una presión sobre mí innecesaria. Espero seguir viviendo el proceso y el cuerpo va a dar las pautas para volver a una carrera”, finalizó.