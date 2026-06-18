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Se reveló qué pasó finalmente con el camarógrafo que se lesionó en el Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial

El camarógrafo quedó afectado tras un cruce que Khusanov le realizó a Luis Díaz.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
10:57 a. m.
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En el primer tiempo del partido entre Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026, un camarógrafo quedó lesionado.

Todo ocurrió en el minuto 33, cuando Luis Díaz intentó ganar en velocidad por la banda izquierda, pero Khusanov lo barrió, siguió derecho y derribó a uno de los profesionales que se encontraba cubriendo el encuentro deportivo.

Video desde la tribuna mostró cómo quedó el camarógrafo afectado en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán
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Aunque el futbolista guajiro quedó resentido unos segundos, pudo ponerse de pie y continuar jugando sin problema.

En cambio, la realidad del camarógrafo fue totalmente distinta porque no solo quedó adolorido, sino que tuvo que ser auxiliado por algunos colegas y buscar atención profesional.

Video: esto pasó con el camarógrafo que quedó lesionado en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Una grabación tomada desde el Estadio Ciudad de México reveló que el camarógrafo tuvo que apoyarse en otras personas para ponerse de pie y caminar, aunque fuera con dificultad.

Además, debido a que el dolor no mejoró a pesar del paso de los minutos, se subió a una ambulancia para ser trasladado a un centro médico y someterse a los exámenes correspondientes.

Sin embargo, hasta el momento, no ha salido a la luz cuál fue la lesión exacta que sufrió después del choque con Khusanov.

Así está el grupo de Colombia tras la victoria vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Luego de que se jugó la primera fecha en el grupo K, el panorama se encuentra así:

Luis Díaz reveló lo que sintió al anotar su primer gol en un Mundial con Colombia
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  1. Colombia: 3 puntos (+2).
  2. República Democrática del Congo: 1 punto (0).
  3. Portugal: 1 punto (0).
  4. Uzbekistán: 0 puntos (-2).
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