CANAL RCN
Deportes

Video desde la tribuna mostró cómo quedó el camarógrafo afectado en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán

El camarógrafo quedó lesionado tras una fuerte entrada de Khusanov.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
10:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del 17 de junio, la Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 ganándole 1-3 a Uzbekistán.

Luis Díaz fue uno de los jugadores más desequilibrantes de la 'tricolor' desde el primer tiempo y desbordó constantemente a la defensa rival.

Los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial
RELACIONADO

Los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

Sin embargo, en uno de los ataques liderados por el guajiro, Khusanov, el defensa que milita en el Manchester City, le realizó una fuerte entrada y, además, siguió derecho y se llevó por delante a uno de los camarógrafos que estaba trabajando cerca del césped del Estadio Ciudad de México.

En consecuencia, el profesional de la cámara quedó lesionado y tuvo que ser atendido de inmediato.

Desde la tribuna: así quedó el camarógrafo lesionado en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán

Luego de ser arrollado por Khusanov, el camarógrafo quedó tendido y no pudo ponerse de pie por sí solo.

En un video captado desde una de las tribunas del Estadio Ciudad de México se pudo captar que otros colegas tuvieron que llegar a auxiliarlo y que él manifestó un dolor constante en una de sus piernas.

Esta es la grabación que se ha hecho viral en las redes sociales:

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia ya retornó a Guadalajara y tendrá una jornada de recuperación para, posteriormente, comenzar a preparar la segunda fecha.

Las redes sociales estallaron: los mejores memes que dejó la inauguración del Mundial
RELACIONADO

Las redes sociales estallaron: los mejores memes que dejó la inauguración del Mundial

El segundo reto de la 'tricolor' en la Copa del Mundo será el martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche, vs. República del Congo, que empató en el debut contra Portugal.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 República Checa vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026: siga aquí el partido en directo

Selección Colombia

¿Cómo quedará Colombia en la fase de grupos del Mundial? Esto dice la inteligencia artificial

Mundial de fútbol

Así se vivió el gol de Jaminton Campaz ante Uzbekistán desde la tribuna: video

Otras Noticias

Servicios públicos

Gremios advierten riesgos en la prestación del servicio energético tras decisión de Petro sobre Air-e

El presidente anunció que la compañía, con operación en La Guajira, Magdalena y Atlántico sería liquidada.

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

Las plataformas de redes sociales tendrán que supervisar y desactivar las cuentas creadas por menores de 15 años o si no podrían ser bloqueadas.

Finanzas personales

Duras consecuencias para quienes incumplan con la cuota alimentaria: Nuevo fallo aumenta las sanciones

Viral

La tricolor en la delantera: los momentos más virales del primer tiempo entre Colombia y Uzbekistán

Invima

Invima prohibió la comercialización de esta marca de creatina popular en redes sociales