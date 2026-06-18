Video desde la tribuna mostró cómo quedó el camarógrafo afectado en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán

En la noche del 17 de junio, la Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 ganándole 1-3 a Uzbekistán.

Luis Díaz fue uno de los jugadores más desequilibrantes de la 'tricolor' desde el primer tiempo y desbordó constantemente a la defensa rival.

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Sin embargo, en uno de los ataques liderados por el guajiro, Khusanov, el defensa que milita en el Manchester City, le realizó una fuerte entrada y, además, siguió derecho y se llevó por delante a uno de los camarógrafos que estaba trabajando cerca del césped del Estadio Ciudad de México.

En consecuencia, el profesional de la cámara quedó lesionado y tuvo que ser atendido de inmediato.

Desde la tribuna: así quedó el camarógrafo lesionado en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán

Luego de ser arrollado por Khusanov, el camarógrafo quedó tendido y no pudo ponerse de pie por sí solo.

En un video captado desde una de las tribunas del Estadio Ciudad de México se pudo captar que otros colegas tuvieron que llegar a auxiliarlo y que él manifestó un dolor constante en una de sus piernas.

Esta es la grabación que se ha hecho viral en las redes sociales:

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia ya retornó a Guadalajara y tendrá una jornada de recuperación para, posteriormente, comenzar a preparar la segunda fecha.

El segundo reto de la 'tricolor' en la Copa del Mundo será el martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche, vs. República del Congo, que empató en el debut contra Portugal.