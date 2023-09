Fuerte escándalo en el World Tour: aseguran que Remco y Jumbo “se odian”

Durante las últimas horas, se dio a conocer un fuerte escándalo que ha prendido las alarmas de todos los aficionados del ciclismo de élite y de todos los equipos del World Tour, puesto se reveló la diferencias que existiría entre Remco Evenepoel y el Jumbo durante la presente temporada, abriendo la puerta para una posible salida del pedalista para el 2024.

El encargado de prender la polémica en el mundo del deporte fue Geraint Thomas, quien en conversaciones con el podast Watts Occurring, lanzó una fuerte frase que tomó eco en el mundo deportivo, puesto que aseguró que Remco y el Jumbo se “odian mutuamente” abriendo la posibilidad para que belga salga de la escuadra rumbo al Ineos el próximo año.

“Lo único que diría ahora es: Remco odia a Jumbo y Jumbo odia a Remco, eso no va a funcionar. No quiero empezar ningún rumor, solo digo” aseguró tras el cuestionamiento sobre la continuidad del belga en el Jumbo para la próxima temporada.

Además, criticó fuertemente la decisión que estaría tomando el mundo para la próxima temporada, puesto que para nadie es un secreto que la temporada 2023 fue una de las más favorables para el equipo en toda su historia, teniendo en cuenta que dominó las tres grandes competencias del ciclismo.

“Lo único que me pregunto es: ¿por qué Jumbo querría esto? Acaban de ganar las tres Grandes Vueltas (…) ¿Cómo no encontrar un patrocinador cuando has ganado dos veces el Tour y dominado la temporada pasada? Tienes los corredores más grandes. Es triste, si es verdad”, agregó Rhomas.

Por último, dejó claro que la fusión entre el Jumbo y el Soudal Quick Step no sería favorable para algunos ciclistas, puesto que serían varios los competidores que perderían protagonismo en el 2024, además, dejó en duda que el Jumbo no tenga patrocinadores para la próxima temporada, teniendo en cuenta la gran campaña que ha tenido en los últimos años.

“Si dos equipos se fusionan, las cosas irán bien para los grandes nombres. Pero la mitad de los empleos se perderán. Solo puedes tener el número máximo de corredores y no vas a emplear 24 ayudantes. Mucha gente perderá sus empleos. Eso también sería triste de ver”, finalizó.

¿Remco Evenepoel será compañero de Egan Bernal?

Ante las declaraciones de Geraint Rhomas, tomó más fuerza la posibilidad de que Remco Evenepoel salga del Jumbo con rumbo al Ineos, equipo donde está Egan Bernal y que ha manifestado abiertamente que va a buscar pedalistas de élite para poder pelear las competencias de la próxima temporada.

Vale mencionar que hasta el momento ninguno de los dos involucrados se ha pronunciado sobre la posible contratación en el 2024.

Le puede interesar: Óscar Quiroz sobrevive a la montaña: así va la clasificación general del Clásico RCN 2023