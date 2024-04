Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, el gran responsable de la llegada de Alberto Gamero a Millonarios

El fútbol colombiano se ha inundado de tristeza. Este jueves 18 de abril, falleció uno de los hombres que entregó su vida al balompié nacional, además de dejar un legado en varios equipos del fútbol de nuestro país, logrando posicionarse como uno de los mejores directores deportivos en el FPC.

Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, director deportivo de Millonarios, falleció este jueves 18 de abril por culpa de un infarto, el cual le quitó la vida al momento que el exjugador se encontraba en su casa a punto de salir para cumplir sus funciones como administrativo del cuadro embajador, dejando sin duda un vacío en todo el rentado nacional.

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, habló de Pitirri Salazar

Una de las personas que mostró su tristeza por lo sucedido con Ricardo Pitirri Salazar fue Gustavo Serpa, mayor accionista de Millonarios, quien en conversaciones con Win Sport mostró su dolor por la partida de un “amigo”, quien fue uno de los grandes responsables de que Millonarios estuviese viviendo uno de sus mejores momentos en esta década.

“No tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo. Pitirri era mi amigo, era mi hombre más cercano dentro de la organización. Comprometido con el proceso que estamos haciendo (…) Yo hace unos meses, con el título del 2023, dije que detrás del campeonato había un héroe que se llamaba Ricardo Salazar. Era discreto y no pretendida estar las portadas para cobrar sus logros”, aseguró el mayor accionista de Millonarios.

Además, dejó claro que Pitirri es el gran responsable de que Millonarios esté viviendo una gran época durante la presente temporada, pues su trabajo, compromiso y sentido de pertenencia con la institución hicieron que el cuadro azul lograra tres trofeos desde su llegada, además de estar peleando siempre en la parte alta de la tabla de posiciones.

“Si hay alguien a que se le deba todo lo que nos está pasando en los últimos años es a Ricardo Salazar. Él es una persona irremplazable como ser humano, como amigo, como funcionado y como hombre del fútbol”, añadió Gustavo Serpa, mayor accionista de Millonarios.

Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, el gran responsable de que Gamero llegara a Millonarios

Por último, Gustavo Serpa reveló el secreto de la llegada de Alberto Gamero a Millonarios, dejando claro que el gran responsable de que el entrenador samario llegara la escuadra azul fue Pitirri Salazar, quien en medio de las negociaciones con el equipo capitalino pidió a Gamero para que fuera el entrenador.

“Yo venía hablando con Ricardo un año antes. Nosotros estábamos buscando director deportivo y me recomienda a dos personas. Uno de ellos era Ricardo Salazar, pero en ese momento no se pudo dar. Seguimos hablando por nuestra amistad (…) Tiempo después él tomó la decisión de venir y cuando estábamos hablando me dijo “el mejor entrenador del FPC es Gamero”, tenemos que traerlo”, fueron las palabras de Gustavo Serpa.